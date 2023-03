Amazfit T-Rex Ultra prend Apple Watch Ultra avec des fonctionnalités améliorées

Vous n’avez peut-être pas beaucoup entendu parler d’Amazfit. Mais la marque est sur le marché depuis six ou sept ans. Et au fil du temps, il a construit une gamme de vêtements de fitness abordables et de superbes montres intelligentes. Désormais, il vise à s’attaquer aux offres phares du marché en lançant l’Amazfit T-Rex Ultra.

Comme son nom l’indique, le T-Rex Ultra est l’effort le plus ambitieux d’Amazfit à ce jour dans la catégorie smartwatch. Il est livré avec une qualité de construction de premier ordre et apporte de nombreuses fonctionnalités étonnantes à la table. Mais vaut-il vraiment le prix ? Pour en juger, vous devez avoir un regard approfondi sur la smartwatch.

Un regard plus attentif sur l’Amazfit T-Rex Ultra

L’Amazfit T-Rex Ultra est livré avec un écran AMOLED de 1,39 pouces pouvant aller jusqu’à 1000 nits en termes de luminosité. Avec ce niveau de luminosité maximal, vous pourrez lire ce qui est à l’écran dans n’importe quel environnement donné. Amazfit a tenu compte de la ténacité lors de la conception de la montre.

C’est pourquoi il a opté pour de l’acier de haute qualité pour l’ensemble de la construction. Même si Amazfit n’a rien révélé de plus sur la construction, il indique que le T-Rex Ultra a passé des tests de qualité militaire. Cela indique que la montre est capable de supporter les températures les plus extrêmes et les abus les plus lourds.

Le T-Rex Ultra est même doté d’un matériel unique qui éloigne les débris et les sédiments de l’intérieur. Ainsi, peu importe où vous finissez par emmener la montre, vous n’aurez pas à vous soucier de l’endommager ou de la faire frire.

Sur cette note, Amazfit déclare que le T-Rex Ultra est certifié EN13319 et ISO6245. Ces deux éléments permettent à la montre de résister à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 30 mètres en plongée libre et de résister à des pressions d’eau équivalentes à 100 mètres.

Fonctionnalités ultra intelligentes

Si vous êtes quelqu’un qui aime faire de la randonnée, vous serez heureux de savoir que le T-Rex Ultra est livré avec un GPS bi-bande. Cela permet à la montre d’offrir un suivi précis des sentiers. Il prend même en charge la cartographie hors ligne. Ainsi, vous pouvez facilement naviguer à travers des territoires inconnus avec une couverture réseau limitée ou inexistante.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Vous disposez également des fonctionnalités habituelles de sports et d’activités disponibles sur d’autres montres connectées. Par exemple, il existe des modes d’exercice de course, de jogging et de marche. Et la grande partie est que le T-Rex Ultra peut détecter automatiquement 25 exercices différents, ce qui facilite le suivi de votre entraînement.

L’Amazfit T-Rex Ultra dispose également de fonctions de surveillance de la santé telles que le suivi du stress, du sommeil et de la fréquence cardiaque. Il ne vous décevra même pas en termes d’autonomie. La montre est livrée avec une batterie robuste qui peut fournir jusqu’à 20 jours d’autonomie avec une seule charge complète.

Mais si vous ne voulez pas renoncer au suivi GPS pour l’autonomie de la batterie, vous pouvez obtenir plus de trois jours d’utilisation avec le mode GPS Endurance. De plus, le T-Rex Ultra a la capacité de vous offrir différents types d’informations sur votre environnement. Par exemple, il peut afficher la pression atmosphérique, la température de l’eau et l’altitude.

Il peut même se connecter à vos écouteurs Bluetooth pour la lecture de musique. Cela indique que vous ne ressentirez peut-être même pas le besoin d’apporter votre téléphone à la salle de sport si vous ne le souhaitez pas. La fonction de connectivité Bluetooth permet même au T-Rex Ultra de diffuser vos données d’activité vers des appareils externes.

Bien sûr, le T-Rex Ultra ne serait pas vraiment une montre intelligente sans aucune fonctionnalité de personnalisation. Il existe plus de 120 cadrans de montre disponibles chez Amazfit.

Dans l’ensemble, l’Amazfit T-Rex Ultra, à 400 $, est une excellente montre intelligente pour les individus extrêmes. Et il semble qu’Amazfit soit sur une lancée avec ses montres intelligentes. Tout récemment, il a lancé la GTR Mini, une montre intelligente abordable qui mérite certainement votre attention.