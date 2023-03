Le bug ChatGPT expose l’historique des conversations personnelles de millions d’utilisateurs

Un bug dans le chatbot d’intelligence artificielle ChatGPT a permis à certains utilisateurs de voir les titres des conversations d’autres utilisateurs, suscitant des problèmes de confidentialité. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a reconnu le problème, affirmant que l’entreprise se sentait « horrible » à ce sujet. Il a assuré aux clients que l’erreur « significative » avait maintenant été corrigée.

Des millions de personnes ont utilisé ChatGPT depuis son lancement en novembre de l’année dernière. Le chatbot stocke chaque conversation dans l’historique de discussion de l’utilisateur, ce qui lui permet de la revoir plus tard. Cette fonctionnalité est bénéfique car elle permet aux utilisateurs de se référer facilement aux discussions précédentes.

Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a annoncé que son équipe avait corrigé le bug et procéderait bientôt à un « post-mortem technique » pour enquêter plus avant sur le problème. L’entreprise se sent «horrible» à propos de l’erreur, mais Altman a souligné que le problème permettait uniquement aux utilisateurs de voir les titres des chats d’autres utilisateurs, pas les chats réels.

OpenAI a confirmé que son service est à nouveau opérationnel. Cependant, Altman a déclaré que les utilisateurs n’auront pas accès à leurs historiques de chat à partir d’une période spécifique le 27 mars. Leur politique de confidentialité indique que les données générées à partir de ces conversations, telles que les invites et les réponses, peuvent aider à former davantage les capacités du chatbot. Cela pourrait aider à améliorer sa capacité à comprendre et à répondre aux besoins des utilisateurs.

Ce bug ChatGPT n’est qu’un des nombreux incidents qui ont soulevé des inquiétudes concernant la confidentialité dans l’industrie de l’IA. La concurrence croissante entre Google et Microsoft dans le domaine de l’IA a entraîné un rythme rapide de lancement de nouveaux produits. Cela a soulevé des inquiétudes quant au fait que des erreurs ou des oublis pourraient avoir des conséquences involontaires et potentiellement préjudiciables.