Cubot P80 – Le smartphone ultime pour capturer et stocker vos souvenirs

Le nouveau Cubot P80 est sur le point d’arriver sur le marché ! Avec ses fonctionnalités de pointe et sa technologie de pointe, il est sûr de changer la donne sur le marché des smartphones. Le P80 est en développement depuis des mois et la société a travaillé dur pour perfectionner chaque aspect de cet appareil. De l’appareil photo de haute qualité à la longue durée de vie de la batterie, le P80 a tout ce dont vous avez besoin dans un smartphone. Avec son design élégant et ses fonctionnalités innovantes, le P80 est en passe de devenir la prochaine grande nouveauté dans le monde des appareils mobiles.

Cubot P80 Caractéristiques et fonctionnalités

Le Cubot P80 est un smartphone conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience immersive et engageante comme aucune autre. À 6,583 pouces, son écran FHD + offre une résolution de 1080 x 2408 pixels, offrant des visuels nets et clairs avec des détails époustouflants. Qu’il s’agisse de diffuser vos émissions préférées, de jouer à des jeux ou de naviguer sur les réseaux sociaux, le grand écran du P80 rendra chaque instant plus grand que nature.

Mais ce n’est pas tout ce que le P80 a à offrir. Avec 16 Go de RAM (8 Go + 8 Go étendus) + 256 Go de ROM, le téléphone peut gérer facilement les applications les plus exigeantes. L’appareil photo 48MP garantit que vous capturez chaque instant avec des détails précis. Tandis que le processeur MTK Octa-Core 2,0 GHz garantit des performances fluides et des temps de chargement rapides. Il est également livré avec d’autres fonctionnalités, notamment la prise en charge NFC ou une grande batterie de 5200 mAh. Éventuellement également une compatibilité réseau mondiale, garantissant que vous pouvez l’utiliser dans n’importe quel pays.

Prix ​​et disponibilité

Cubot P80 sera disponible en trois couleurs et sortira dans le monde entier le 17 avril. Pour mettre la main sur le Cubot P80, rendez-vous sur Aliexpress et soyez l’un des premiers à précommander. Et n’oubliez pas de participer à l’événement cadeau de Cubot, où 10 heureux gagnants recevront gratuitement le dernier smartphone P80.