Téléchargez le nouveau fond d’écran jaune de l’iPhone 14 ici

Apple a dévoilé un nouveau modèle jaune pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus plus tôt cette année, suivant sa tendance à introduire de nouvelles couleurs pour l’iPhone de génération actuelle chaque printemps. Alors que l’iPhone 14 jaune a exactement le même matériel que les autres options de couleur, il est livré avec un nouveau fond d’écran jaune assorti à sa couleur. Et vous pouvez télécharger ce nouveau fond d’écran pour vos appareils ici.

L’iPhone 14 jaune présente des côtés en aluminium jaune et un dos en verre jaune. Le jaune rejoint les options de gamme de couleurs existantes de Midnight, Starlight PRODUCT (RED), Blue et Purple.

Pour rappel, l’iPhone 14 dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces et le 14 Plus d’une dalle plus grande de 6,7 pouces. Les appareils sont alimentés par la puce A15 améliorée, introduite pour la première fois dans l’iPhone 13 Pro. Les nouvelles fonctionnalités comprenaient la super stabilisation « Action Mode » pour l’enregistrement vidéo et l’ajout du mode cinématique à effet faux bokeh pour la vidéo.

Fond d’écran jaune iPhone 14

Chaque modèle d’iPhone est livré avec des fonds d’écran uniques. Par exemple, les fonds d’écran disponibles pour les utilisateurs d’iPhone 14 Pro sont différents des fonds d’écran disponibles sur iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Mais Netcost-security.fr a réussi à extraire l’image originale du nouveau fond d’écran jaune de l’iPhone 14, afin que vous puissiez l’utiliser sur n’importe quel téléphone.

Gardez à l’esprit que, tout comme les autres fonds d’écran iOS 16, le nouveau fond d’écran jaune de l’iPhone 14 n’a pas de version spécifique pour le mode sombre. Il convient de noter que les fonds d’écran ont tous été conçus spécifiquement pour l’orientation portrait, de sorte qu’ils peuvent ne pas être beaux sur des appareils tels que les Mac et les iPad.

Vous pouvez télécharger le nouveau fond d’écran de l’iPhone 14 dans leur résolution complète ci-dessous. Assurez-vous de cliquer sur l’image et d’enregistrer le fond d’écran en pleine résolution, puis de le définir comme image d’arrière-plan via l’application Photos ou l’application Paramètres si vous utilisez un appareil iOS.

Faites défiler vers le bas pour télécharger le fond d’écran.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :