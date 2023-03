Le navigateur Opera obtient ChatGPT avec ‘AI Prompts’ et une nouvelle barre latérale sur Mac

Opera est le dernier navigateur à intégrer l’intelligence artificielle générative d’OpenAI, avec une offre d’accès anticipé. À la suite d’entreprises comme Microsoft, le nouvel Opera sur ordinateur de bureau a des « Invites AI » qui le rendent très rapide à utiliser et la barre latérale du navigateur inclut l’accès à ChatGPT et ChatSonic.

Opera a dévoilé la nouvelle expérience basée sur OpenAI dans un article de blog ce matin.

Nous avons des nouvelles qui changent la donne pour vous : avec le lancement d’aujourd’hui, Opera Browser et Opera GX intègrent une multitude d’outils alimentés par l’IA. La suite de nouvelles fonctionnalités – à savoir les invites AI, ainsi que l’accès à la barre latérale à ChatGPT et ChatSonic – sont conçues pour transformer votre expérience de navigation : vous ne ferez pas seulement l’expérience de l’avenir du Web, mais vous naviguerez avec des super pouvoirs.

Pour la fonctionnalité AI Prompt, Opera vise à rendre l’utilisation de la nouvelle intelligence super facile. Certaines des invites incluent :

Explorer

Expliquer brièvement

Expliquez cet article

ELI5 (expliquez comme si j’avais 5 ans)

Raccourcir

Montrez-moi du contenu plus pertinent

Créer un tweet

Tweetez ce site comme…

Quel est le point principal

Écrire un haïku

Faire une blague

Outre les invites AI à accès rapide, la barre latérale d’Opera pour l’accès anticipé apporte ChatGPT et ChatSonic.

Outre la nouvelle fonctionnalité innovante AI Prompts d’Opera, vous avez désormais également accès aux versions Web de ChatGPT et ChatSonic directement dans la barre latérale. Ils peuvent vous offrir une assistance pour un large éventail de questions et de problèmes. Vous pouvez générer des idées, des résumés, des traductions, des itinéraires. Vous pouvez écrire du code, apprendre de la musique, obtenir de l’aide en mathématiques, rédiger un texte – la liste est longue ! ChatSonic est par ailleurs si intelligent qu’il peut créer des images pour vous. Dans l’ensemble, les nouveaux outils AIGC offrent un portail vers un Web plus personnel et intelligent – un portail qui fournit des solutions à vos besoins spécifiques. Notez que pour utiliser les outils AIGC dans la barre latérale, vous devrez créer des comptes avec les services respectifs ou vous connecter avec votre compte existant, si vous en avez déjà un.

La société indique que vous pouvez tester les nouvelles améliorations de l’IA qui sont désormais en « accès anticipé » sur Mac, Windows et Linux pour le navigateur Opera standard et sur Mac et Windows avec Opera GX.

Les dernières versions devraient vous inviter à configurer l’accès anticipé à l’IA lorsque vous accédez à « Configuration facile » en basculant sur « Invites AI ».

Et dans Opera GX, la société note que vous devrez également « activer l’option » Early Bird « dans les paramètres de votre navigateur ».

Si vous n’avez pas déjà Opera et que vous voulez l’essayer, vous pouvez trouver tous les liens de téléchargement au bas de son message d’annonce.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :