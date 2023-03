Redmi Note 12 Turbo sera bientôt lancé avec une surprise !

Redmi, une filiale du géant chinois de la technologie Xiaomi, a annoncé le lancement prochain du Redmi Note 12 Turbo, dont les détails sont actuellement un mystère. Cependant, selon les rumeurs, il s’agirait du premier smartphone équipé du tout nouveau processeur Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, annoncé la semaine dernière.

Le Redmi Note 12 Turbo sera dévoilé le 28 mars en Chine. Et il devrait changer la donne sur le marché des smartphones. L’appareil exécutera le processeur de pointe Snapdragon 7+ Gen 2. Ce qui offrira de bonnes performances et de la vitesse.

Redmi Note 12 Turbo arrive bientôt avec ces fonctionnalités exceptionnelles

Le Redmi Note 12 Turbo présentera un design élégant et raffiné avec des bords très plats. Il embarquera également trois capteurs photo arrière, dont un module principal de 64 MP, et une prise casque 3,5 mm. Ce qui se fait de plus en plus rare sur les smartphones modernes.

Selon les fuites, le Redmi Note 12 Turbo comportera également un écran OLED Full HD+ de 6,67 pouces capable d’aller jusqu’à 120 Hz. Ce qui le rend parfait pour les jeux et la consommation multimédia. L’appareil fonctionnera sur une énorme batterie de 5000 mAh. Et prendra en charge la technologie de charge rapide de 67 W, garantissant une charge très rapide.

Au niveau de la mémoire et du stockage, le Redmi Note 12 Turbo proposera au maximum 12 Go de RAM (LPDDR5) couplés à 256 Go de stockage en UFS 3.1. Ce qui en fait un appareil idéal pour les utilisateurs expérimentés et les gros multitâches.

En matière de photographie, le Note 12 Turbo ne vous décevra pas. En plus de son capteur principal de 64 MP, l’appareil disposera d’un capteur selfie de 16 MP. Et une caméra macro de 2 MP, et un module ultra grand-angle de 8 MP. Vous permettant de capturer de superbes photos et vidéos de haute qualité.

Enfin, l’appareil fonctionnera sous Android 13 et MIUI 14. Offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive qui ravira à coup sûr même les utilisateurs les plus exigeants.

En conclusion, le Note 12 Turbo s’annonce comme un appareil révolutionnaire qui établira la norme pour le marché des smartphones de milieu de gamme en 2023. Avec son processeur Snapdragon 7+ Gen 2 de pointe, son superbe écran OLED et son puissant système de caméra , il est sûr d’être un succès auprès des consommateurs du monde entier.