Tentative de détournement de voiture déjouée par AirTag, incapacité du voleur à conduire un levier de vitesses

Une nouvelle histoire de Chicago met en évidence la polyvalence du traqueur d’articles AirTag d’Apple. Selon un rapport de CWBChicago, la tentative de détournement de voiture d’un homme a échoué en partie parce qu’il ne savait pas comment conduire une voiture à levier de vitesse. Il a ensuite pris la fuite en emportant les clés de la victime… sur lesquelles un AirTag était attaché.

AirTag (partiellement) responsable de l’échec du détournement de voiture

Le rapport explique comment Andrew Moran, 25 ans, a tenté le détournement de voiture, affirmant qu’il « devait prendre la voiture car quelqu’un le tuerait s’il ne le faisait pas ». La victime a accepté, mais le plan de Moran a échoué une fois qu’il a réalisé que l’Audi A3 en question était un levier de vitesses.

Tenant sa main gauche dans la poche de sa veste, Moran a dit à la victime de sortir car il « avait besoin » de prendre la voiture car quelqu’un le tuerait s’il ne le faisait pas, ont déclaré les procureurs. La femme, croyant que Moran avait une arme à feu dans la poche de sa veste, est sortie et a appelé la police d’un store voisin. Alors qu’elle appelait à l’aide, Moran a eu du mal à faire bouger son Audi A3 parce qu’il ne savait pas comment conduire un levier de vitesses, selon les procureurs. Il a abandonné et s’est enfui alors que les sirènes de police devenaient plus fortes. Les procureurs ont déclaré que des caméras de surveillance avaient enregistré la tentative de détournement de voiture.

Alors que Moran s’enfuyait, il a sauté dans le train Blue Line à Chicago. La police suivait le porte-clés via l’AirTag dans l’application Find My de la victime. En utilisant ces informations, « a intercepté un train entrant à la gare d’Addison et a arrêté Moran ». Les clés de la victime ont été retrouvées sur le wagon.

Moran, qui, selon la police, a également craché au visage d’un officier et donné des coups de pied à d’autres flics, a été accusé de détournement de véhicule et de voies de fait graves contre des agents de la paix.

Pour récapituler, voici ce que nous avons appris de cette histoire : si vous allez voler une voiture avec une transmission manuelle, assurez-vous de savoir comment conduire un levier de vitesses. Deuxièmement, ne fuyez pas les lieux avec un AirTag attaché aux clés de la victime. Cela me semble évident, mais peut-être pas pour tout le monde.

