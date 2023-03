L’iPhone domine 75% du marché des smartphones haut de gamme

En 2022, le marché mondial des smartphones a été confronté à des difficultés macroéconomiques qui ont entraîné une baisse de 12 % en glissement annuel des ventes globales. Cependant, il y a eu une croissance contrastée sur le marché mondial des smartphones haut de gamme, qui a vu ses ventes augmenter de 1 % en glissement annuel. Cette croissance a permis au segment des prix haut de gamme de contribuer pour la toute première fois à 55 % du chiffre d’affaires total du marché mondial des smartphones. De plus, le segment haut de gamme a capturé plus d’un cinquième des ventes mondiales totales de smartphones.

Apple iPhone capte 75% du marché des smartphones haut de gamme en 2022

Selon CounterPoint Research, plusieurs facteurs ont contribué à la croissance du marché des smartphones premium en 2022. L’un des principaux facteurs a été la résilience des consommateurs aisés, moins touchés par les difficultés macroéconomiques que les autres clients. En conséquence, les ventes sur le marché haut de gamme ont augmenté, tandis que celles des segments d’entrée et de milieu de gamme ont diminué. De plus, à mesure que les smartphones deviennent plus centraux dans la vie des gens, ils sont prêts à dépenser plus pour leurs appareils et à les conserver plus longtemps. Cela est évident dans le fait que le segment de prix de 1 000 $ et plus a connu la croissance la plus rapide, avec une augmentation des ventes de 38 % en glissement annuel.

Un autre facteur clé de la croissance a été la tendance à la « premiumisation » dans toutes les régions. La demande dans le segment haut de gamme a été tirée par les personnes qui ont mis à niveau leur dernier appareil. Les mises à niveau étaient évidentes non seulement sur les marchés matures comme l’Amérique du Nord, mais aussi dans les économies émergentes où les consommateurs sur leur troisième ou quatrième appareil ont commencé à pénétrer le marché haut de gamme.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Parmi les équipementiers, Apple a enregistré une augmentation de 6 % de ses ventes sur le marché premium en glissement annuel, augmentant sa part pour capturer les trois quarts des ventes totales du segment. Cependant, Apple aurait pu croître davantage sans la perturbation de l’approvisionnement de l’iPhone 14 Pro et du Pro Max pendant la haute saison des fêtes en 2022. Apple a également profité du déclin de Huawei en Chine.

Samsung se classe deuxième sur le marché des smartphones haut de gamme

Samsung, en revanche, a enregistré une baisse de 5 % en glissement annuel en 2022. L’entreprise a perdu l’opportunité du marché chinois en raison de sa faible présence dans la région. De plus, le lancement de la série Galaxy S22 en 2022 a eu lieu bien plus tard que celui du S21 en 2021. Cependant, la croissance des smartphones pliables a été un point positif pour Samsung.

Honor a gagné à partir d’une base faible en élargissant sa part de marché en Chine grâce à la série Magic. La marque fera une percée mondiale en 2023. Google figurait également parmi les meilleurs équipementiers en croissance à partir d’une base faible. Piloté par le Pixel 6 Pro et le Pixel 7 Pro. Google s’est davantage concentré sur le segment des smartphones. En dehors de ceux-ci, la plupart des équipementiers chinois ont décliné en 2022 en raison des conditions d’exploitation difficiles sur le marché intérieur, d’où ils tirent une part importante de leurs ventes phares.

Pour Apple, la croissance des marchés matures est venue des évolutions de sa base installée. L’adhérence de l’écosystème iOS avec plusieurs appareils et services est élevée. Si un utilisateur d’iPhone possède également une Apple Watch ou un Mac, la prochaine mise à niveau de son smartphone sera probablement un autre iPhone. De plus, en raison de la valeur ambitieuse de la marque Apple et de son expansion progressive, ses ventes ont également augmenté dans les économies émergentes. La perte de part d’Android au profit d’iOS dans le segment premium est également l’une des raisons de la poussée des smartphones par Google.

Cependant, Android pourrait connaître une nouvelle vague de croissance en 2023, car davantage d’équipementiers devraient lancer des appareils pliables dans le segment premium cette année. Les offres pliables existantes en Chine devraient s’étendre aux marchés extérieurs au pays. Nous verrons également Honor pénétrer le marché européen pour gagner une part cette année.

En conclusion, la croissance du marché des smartphones premium en 2022 a été tirée par plusieurs facteurs. Y compris la résilience des consommateurs aisés, la tendance à la premiumisation dans toutes les régions et la rigidité de l’écosystème iOS. Apple a été le plus performant dans le segment premium, suivi de Samsung, HONOR et Google. En 2023, nous nous attendons à voir davantage de FEO lancer des appareils pliables dans le segment premium. Ce qui pourrait conduire à une nouvelle vague de croissance pour Android. De plus, l’expansion d’Honor sur le marché européen pourrait encore secouer le marché des smartphones haut de gamme.