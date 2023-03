Google Maps a enfin reçu la mise à jour que nous attendions

Google Maps a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Immersive View » qui promet de révolutionner la façon dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme. Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée il y a près d’un an lors des I/O 2022 et est enfin déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs.

Immersive View est une nouvelle façon d’explorer des emplacements sur Google Maps, en élargissant les vues aériennes photoréalistes existantes d’emplacements et de points de repère populaires avec des survols contextuels de l’heure et de la météo des régions cartographiées spécifiques. Cette fonctionnalité combine des vues pittoresques d’une ville et de ses monuments, des suggestions de lieux à découvrir ou à visiter, et des vues de l’intérieur de certains bâtiments. Les utilisateurs peuvent même voir des vues alternatives de certaines zones, comme la nuit, par mauvais temps ou dans des conditions de pointe.

Google Maps obtient enfin la vue immersive

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Il semble que Immersive View soit en cours de déploiement et s’affiche pour certains utilisateurs de Google Maps. Un rapport sur /r/GoogleMaps a indiqué qu’ils pouvaient utiliser la fonction lors de la visualisation de villes comme Londres et Berlin. Google a confirmé qu’Immersive View sera d’abord disponible dans des villes telles que Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo.

Les démos originales montraient le trafic en direct et les emplacements météorologiques. Mais il semble que ce dernier n’apparaisse pas encore pour ceux qui ont la nouvelle option de navigation. Il se peut que cela se produise au fur et à mesure que ce déploiement progresse, mais ce n’est pas clair à ce stade. Les autres fonctionnalités vantées incluent la possibilité de voir à l’intérieur des bâtiments tels que les restaurants et plus encore.

Lorsqu’il est actif, Google Maps Immersive View permet aux utilisateurs d’utiliser un curseur pour régler l’heure. Pour voir à quoi ressemble une zone au fil de la journée et de la météo. Les superpositions colorées montrent les périodes occupées et calmes, tout comme la vue 2D habituelle.

Un inconvénient potentiel de cette nouvelle fonctionnalité est sa consommation de données. Un utilisateur a signalé qu’environ 30 minutes de jeu avec la nouvelle fonction de Maps utilisaient environ 2 gigaoctets de données. Montrer à quel point cela peut être exigeant sur votre plan de données.

Immersive View devait être déployé en février, mais il a fallu près d’un mois pour arriver aux utilisateurs. Cependant, au moins, il est en cours de déploiement, et les utilisateurs peuvent s’attendre à voir plus de villes et de fonctionnalités ajoutées à cette nouvelle fonctionnalité passionnante dans les mois à venir.