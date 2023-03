Microsoft Edge aura une crypto-monnaie et un portefeuille NFT

Microsoft continue d’ajouter des fonctionnalités à son navigateur Microsoft Edge dans le but d’atteindre un public aussi large que possible. L’intégration du chat Bing sera suivie d’une crypto-monnaie et d’un portefeuille NFT. De cette manière, il cherche à concurrencer Opera dans le secteur de la cryptomonnaie.

Le portefeuille Microsoft Edge pourra stocker, envoyer et recevoir des fonds en crypto-monnaie, ainsi que des NFT… si cela vous intéresse. Le portefeuille sera protégé par mot de passe, ainsi que par les méthodes d’authentification Windows Hello, en utilisant les mêmes mécanismes de sécurité que ceux utilisés par Windows 11.

Ceci est le portefeuille de crypto-monnaie Microsoft Edge

Grâce à Germon, nous avons pu connaître l’interface du portefeuille crypto-monnaie et NFTs. Dans les captures d’écran, nous voyons comment, en plus de connaître le montant des actifs que nous avons stockés dans le portefeuille, nous pourrons connaître l’état du prix de ces crypto-monnaies pour effectuer des opérations d’achat et de vente.

Il semble que, de plus, Microsoft Edge pourra se connecter à différents magasins pour vérifier la valeur des actifs incorporels appelés NFT. De cette façon, il donnera une image complète de notre portefeuille d’actifs. De plus, nous connaîtrons les dernières nouvelles sur le marché de la cryptomonnaie grâce à MSN.

Le plus récent dans le gant des fonctionnalités Microsoft Edge à venir douteuses, un portefeuille crypto ????

Vous ne savez pas vraiment ce que vous pensez de ce genre de choses intégrées au navigateur par défaut, qu’en pensez-vous ?

Plus de captures d’écran de l’interface utilisateur dans le prochain tweet ➡️ pic.twitter.com/GAUPiZGLIY — Germon (@thebookisclosed) 17 mars 2023

Les premiers opérateurs pour l’achat et l’échange d’actifs seront Coinbase et MoonPay. Pour le moment, le portefeuille de crypto-monnaie est un projet interne de Microsoft Edge, il n’est donc pas exclu que d’autres marchés puissent être ajoutés dans les futures mises à jour.

Une autre possibilité est que cette fonctionnalité ait fini par être annulée, bien que cela ne semble pas probable en raison du développement avancé du projet. Dans tous les cas, le portefeuille de crypto-monnaie rejoint la longue liste de fonctionnalités de Microsoft Edge, qui va bien au-delà d’un simple navigateur Web.



