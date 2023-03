Comment mettre à jour les applications sur n’importe quel téléviseur intelligent Samsung

Les applications sur n’importe quel téléviseur intelligent sont l’une des fonctionnalités les plus cruciales. Vous voyez, vous pouvez utiliser ces applications pour regarder et diffuser facilement vos films, épisodes télévisés et même chaînes de télévision en direct préférés. Bien que nous gardions notre logiciel TV à jour à tout moment, il est important de maintenir également à jour ces mêmes applications de streaming que nous avons installées sur nos téléviseurs.

Pourquoi voudriez-vous que les applications de votre téléviseur soient à jour en permanence ? Eh bien, tout d’abord, il y aura des améliorations dans les performances de l’application TV. Deuxièmement, il se peut que certains bugs aient été éliminés.

Enfin, il y aura également une sorte de nouvelles fonctionnalités qui peuvent aider à améliorer votre expérience de visionnage de télévision via l’application particulière.

Dans le guide d’aujourd’hui, nous verrons comment vous pouvez mettre à jour les applications sur Samsung TV.

Commençons.

Notez que vous pourrez mettre à jour les applications sur les téléviseurs Samsung qui ont la fonction de télécharger et d’installer des applications à partir de la boutique d’applications dédiée sur votre téléviseur Samsung. Si votre téléviseur Samsung ne dispose pas d’un tel store, vous ne pourrez peut-être pas mettre à jour les applications sur votre téléviseur.

Comment mettre à jour les applications sur Samsung TV [Newer Models]

Si vous possédez l’un des téléviseurs intelligents Samsung les plus récents, vous pouvez facilement faire en sorte que le téléviseur mette automatiquement à jour les applications installées sur votre téléviseur. Voici les étapes.

Prenez la télécommande du téléviseur pour votre téléviseur Samsung et appuyez sur le bouton Accueil dessus. Naviguez et sélectionnez l’option Applications sur votre téléviseur Samsung. Sélectionnez l’icône d’engrenage présente dans le coin supérieur droit de l’écran.

Mettez en surbrillance l’option de mise à jour automatique.

Le téléviseur Samsung mettra désormais automatiquement à jour les applications installées sur votre téléviseur au fur et à mesure qu’une mise à jour est disponible. Cela garantit que vous disposez toujours de la dernière version de l’application chaque fois que vous utilisez l’application en question. De plus, cela vous évite également de devoir mettre à jour l’application particulière et de vérifier manuellement les mises à jour.

Comment mettre à jour les applications sur Samsung TV [Older Models]

Vous avez un ancien téléviseur intelligent Samsung ? Vous pouvez suivre ces étapes pour mettre à jour les applications sur votre ancien téléviseur intelligent Samsung.

Allumez le téléviseur Samsung et saisissez la télécommande. Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet. Appuyez sur le bouton SmartHub de la télécommande de votre téléviseur. Maintenant, sélectionnez l’option En vedette dans le menu SmartHub. Vous devriez voir toutes vos applications ici. Toute application dont l’icône comporte une flèche blanche indique qu’une mise à jour est disponible pour l’application. Sélectionnez l’application, puis maintenez enfoncé le bouton Entrée de la télécommande de votre téléviseur. Un sous-menu devrait apparaître à l’écran, puis sélectionnez plus. Choisissez l’option Mettre à jour. C’est ça.

Alternativement, certaines des applications seront mises à jour chaque fois qu’une grande mise à jour du système est disponible pour le téléviseur Samsung lui-même.

Dans ce cas, vous pouvez toujours lire notre guide détaillé sur la façon de mettre à jour facilement le micrologiciel de votre téléviseur Samsung.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement mettre à jour les applications installées sur votre téléviseur Samsung sur n’importe quel type de téléviseur intelligent Samsung.

