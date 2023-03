POCO C55 visite Geekbench avant le lancement mondial

Le mois dernier, POCO a introduit le POCO C55 sur le marché indien. Le téléphone est arrivé en tant que mise à niveau incrémentielle par rapport au tiède POCO C50. Le premier était un Redmi A1 + rebaptisé qui était également déjà disponible en Inde. Le POCO C55 est arrivé plus tard avec de meilleures spécifications, mais ce n’était pas un téléphone d’origine. C’était un Redmi 12C rebaptisé avec une finition en cuir. Maintenant, il semble que POCO prépare la voie à la sortie mondiale du POCO C55. Apparemment, les clients mondiaux ont réclamé cet appareil économique et, par conséquent, il est temps de le lancer.

POCO C55 passe par NBTC et Geekbench

Avant la sortie mondiale, le POCO C55 a obtenu la certification NBTC de la Thaïlande. C’est une étape courante des fabricants avant de lancer un téléphone en Thaïlande et sur d’autres marchés mondiaux. Le téléphone a également été passé par Geekbench, probablement à des fins de test. Il n’y a pas grand-chose de nouveau dans cette variante qui n’est pas déjà connu dans la variante indienne. Le téléphone est passé par NBTC avec le numéro de modèle 22127PC95G où « G » indique variante globale. La liste confirme également le téléphone comme POCO C55.

Le téléphone est également apparu sur la base de données Geekbench. Il marque environ 368 points dans le monocœur et 1 165 points. C’est loin d’être impressionnant, mais c’est l’habituel du processeur MediaTek Helio G85 à petit budget. À noter que ce CPU est une grande évolution par rapport au POCO C50.

Le téléphone conservera son approche budgétaire et Geekbench confirme une variante de 3 Go de RAM. Curieusement, la liste confirme qu’il fonctionne avec l’ancien Android 12. Nous ne croyons pas à une mise à jour miraculeuse avant la révélation, donc le téléphone sera probablement lancé avec cette version. Espérons qu’il obtiendra au moins une mise à jour Android 13. Nous nous attendons à ce qu’il exécute MIUI 13.

Le POCO C55 contient également un écran LCD de 6,71 pouces avec une résolution HD+ et une luminosité de 500 nits. Le panneau a une conception d’encoche en forme de larme et a une protection Panda Glass. Sous le capot, il contient le processeur MediaTek Helio G85 qui est associé à jusqu’à 128 Go de stockage UFS 2.2 et 6 Go de RAM LPDDR4X.

Les spécifications

Le téléphone dispose également d’une batterie de 5 000 mAh avec un port micro USB qui a une charge de 10 W. Il offre une configuration à double caméra arrière qui se compose d’un tireur principal de 50 MP et d’un vivaneau secondaire de 2 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, l’appareil dispose d’un tireur frontal de 5 MP. Le micro USB est probablement l’aspect le plus terne de ce téléphone en 2023. Heureusement, les téléphones à petit budget micro USB devraient disparaître après l’application des nouvelles règles de l’UE l’année prochaine.