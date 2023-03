Voici ce que vous pouvez faire si votre smartphone ne reçoit plus de mises à jour

Dans le monde d’aujourd’hui, avec les progrès de la technologie, nos téléphones portables durent plus longtemps qu’auparavant. Cependant, continuer à utiliser des téléphones qui ont atteint la fin de leur période de support peut entraîner plusieurs risques. Dans cet article, nous discuterons des risques potentiels liés à l’utilisation de téléphones Android obsolètes et des mesures à prendre pour garantir une expérience en toute sécurité. De plus, nous vous fournirons des trucs et astuces pour garder votre smartphone fonctionnel après la fin de la période de support.

Lorsqu’un téléphone n’est plus pris en charge, il est plus susceptible d’être infecté par des logiciels malveillants ou des virus. La raison principale en est le manque de correctifs de sécurité. Qui sont mis à jour par Google pour couvrir tous les trous d’entrée possibles pour le code malveillant qui peut altérer les appareils et envahir la vie privée. Bien que les téléphones non pris en charge ne soient pas sans défense, il peut y avoir des vulnérabilités qui n’ont pas été corrigées par un correctif, exposant les utilisateurs à des failles de sécurité potentielles. Ce risque devient plus grave si le téléphone n’a pas reçu de support pendant une longue période.

Il est également important de noter que certaines applications cessent de fonctionner sur les anciennes versions du système d’exploitation Android lorsqu’elles reçoivent des mises à jour. Les utilisateurs peuvent le remarquer lors de l’utilisation des tâches quotidiennes. Cela peut causer un problème pour les utilisateurs qui ont des téléphones obsolètes. Comme ils peuvent ne pas être en mesure d’utiliser certaines applications dont ils ont besoin.

Éléments à prendre en compte lors de l’utilisation de smartphones obsolètes qui ne reçoivent plus de mises à jour

Pour continuer à utiliser des téléphones Android obsolètes, il est crucial de faire preuve d’une extrême prudence. Bien que l’installation d’applications à partir de sources inconnues comporte un risque, les utilisateurs doivent limiter l’installation d’applications au Google Play Store, qui a une plus grande fiabilité et intègre des services tels que Google Play Protect qui protègent les utilisateurs contre les applications malveillantes. Les utilisateurs doivent également faire preuve de prudence lorsqu’ils naviguent sur le Web. Et en évitant les fichiers qui se téléchargent automatiquement en cliquant sur une bannière publicitaire. Ainsi que l’ouverture de documents qui leur sont envoyés par une application de messagerie. Les logiciels malveillants peuvent provenir de n’importe quel front ouvert, les utilisateurs doivent donc être vigilants et fermer leurs portes aux fichiers inconnus.

Une autre étape importante à considérer est de vérifier au préalable la source d’un fichier, qu’il s’agisse d’une application ou non. Les utilisateurs doivent s’en tenir aux méthodes officielles et ne pas utiliser d’applications contenant des informations sensibles sur leur ancien mobile. Comme les applications bancaires qui contiennent des données personnelles et financières.

Il existe plusieurs solutions disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent continuer à utiliser des téléphones Android obsolètes. L’une des solutions les plus directes consiste à installer une ROM personnalisée, une méthode pour les utilisateurs avancés. Mais pas très difficile à exécuter une fois le procédé étudié. Les ROM personnalisées offrent plusieurs avantages, mais le plus important est leur capacité à maintenir à jour les téléphones qui ne sont plus officiellement pris en charge, évitant ainsi de graves problèmes de sécurité.

Une autre solution consiste à mettre à jour le téléphone via le Google Play Store. Google a séparé certaines parties du système et les met à jour depuis sa boutique officielle. Ces mises à jour se concentrent généralement sur les correctifs et les corrections, mais elles peuvent offrir aux utilisateurs un peu plus de sécurité.

En dernière option, les utilisateurs peuvent envisager de donner une nouvelle vie à leur téléphone obsolète. Plutôt que de le jeter, les utilisateurs peuvent réutiliser leur ancien téléphone pour différentes tâches telles que l’utiliser comme haut-parleur Google Home, pour remplacer une webcam ou comme lecteur de musique.

Dans l’ensemble, les téléphones Android obsolètes peuvent poser un risque de sécurité important, ce qui oblige les utilisateurs à faire preuve d’une extrême prudence. Les utilisateurs doivent limiter l’installation d’applications au Google Play Store et s’en tenir aux méthodes officielles. Il existe plusieurs solutions disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent continuer à utiliser des téléphones Android obsolètes, comme l’installation d’une ROM personnalisée ou la mise à jour via le Google Play Store. Enfin, les utilisateurs peuvent envisager de réaffecter leur téléphone obsolète à différentes tâches ou d’acheter un nouveau téléphone auprès d’un fabricant qui fournit des mises à jour constantes pendant une période plus longue. En prenant ces mesures, les utilisateurs peuvent garantir une expérience sécurisée tout en continuant à utiliser leurs smartphones Android obsolètes.

Trucs et astuces pour garder votre smartphone fonctionnel après la fin de la période de support

Si votre smartphone ne reçoit plus de mises à jour, vous pouvez faire plusieurs choses pour qu’il reste fonctionnel et sécurisé :