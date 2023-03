Le GPT d’OpenAI peut créer des mondes dans le métaverse directement à partir du texte

Il semble qu’au grand dam de Mark Zuckerberg, le métaverse n’était pas la prochaine grande chose dans le monde de la technologie – l’IA l’est. Pourtant, le métaverse peut être une chose du futur, dès qu’il mûrit suffisamment pour attirer les consommateurs moyens. Quant à l’IA, il semble qu’une grande révolution se produise en ce moment grâce à OpenAI et sa technologie GPT. Le chatbot ChatGPT a réorganisé le monde et attire des fans et des partenariats à travers le monde. Cela semble être un outil intéressant pour plusieurs scénarios, et en fait, cela peut être révolutionnaire même pour le métaverse.

OpenAI a déjà prouvé que son GPT est suffisamment rapide et intelligent pour générer du texte et des médias sous une forme transparente avec précision. Ceux qui construisent le métaverse voient également l’essor de cette technologie comme une grande opportunité. Les développeurs d’applications de métaverse Web3 ont déjà trouvé un moyen d’implémenter cette technologie. Les développeurs ont révélé que son Oncyber peut utiliser un outil basé sur l’IA appelé Magic Composer. Il peut permettre aux utilisateurs de créer des mots complets dans le métaverse avec de simples commandes de texte. La plate-forme est un système de construction de monde 3D prenant en charge les NFT.

La technologie GPT entre dans le Metaverse

La fonctionnalité utilise le modèle GPT 3.5 et est prometteuse. Nous imaginons à quel point il peut devenir puissant avec le nouveau GPT-4. Eh bien, les utilisateurs peuvent interagir avec la plateforme et avoir l’impression d’utiliser ChatGPT. Au lieu d’obtenir des informations bien organisées sur le Web, Oncyber utilisera les invites textuelles pour implémenter des modifications en temps réel dans ses mondes.

Les utilisateurs peuvent déposer une simple ligne de texte sur le Magic Composer, et Oncyber fera sa magie dans le métaverse. Il peut changer l’apparence et la couleur du ciel, déposer les œuvres NFT d’un artiste à partir de votre portefeuille crypto, etc. Il peut également personnaliser l’apparence et la taille des cadres photo du monde. Ce n’est que le début pour cet outil, d’autres modifications et mises à niveau seront ajoutées au fil du temps. Selon le créateur et le développeur en chef, l’objectif est de continuer à améliorer la fonctionnalité. Avec Magic Composer, les utilisateurs pourront transposer n’importe quel rêve qu’ils ont dans une toile 3D. C’est un grand pas d’une fonctionnalité majeure, et ils ne sont pas loin d’atteindre l’objectif.

La fonctionnalité est assez prometteuse et peut transformer le métaverse en quelque chose de plus intéressant pour les utilisateurs en général. Nous sommes curieux de voir si davantage de plates-formes de ce segment adopteront l’intelligence artificielle en plein essor. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, il semble qu’OpenAI soit prêt à dominer le segment technologique.