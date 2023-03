IPStank dévoile sa nouvelle centrale électrique portable de 5KW

IPStank présente sa nouvelle venue dans sa gamme de stations d’alimentation portables, la centrale électrique portable IPStank 5KW. Cette station d’alimentation innovante au design minimaliste est conçue pour révolutionner notre façon d’alimenter nos appareils et nos appareils électriques. Elle offre une conception multi-interface qui la rend parfaite pour alimenter une large gamme d’appareils électriques et d’appareils.

IPStank est un fabricant de groupes électrogènes. La société propose des services de conception, de développement et de production aux entreprises françaises intéressées par ce domaine. Si votre entreprise souhaite vendre le produit en Europe, la marque fournie également le support technique et les services marketing appropriés.

Batterie IPSank 5KW : Grosse capacité et nombreuses entrées/sorties

Capable de fournir 5040Wh la station d’alimentation portable IPStank 5KW est également polyvalente. Elle est équipée d’une gamme de prises standard, notamment l’Europe et l’Universelle, ce qui la rend compatible avec une large gamme d’appareils et d’appareils électriques.

La conception multi-interface de la station d’alimentation permet d’alimenter les appareils de différentes manières. Cette centrale électrique portable peut alimenter quatre appareils Quick Charge 3.0, deux appareils PD60W, une sortie solaire Anderson, une prise allume-cigare, deux prises DC et cinq prises AC avec onde sinusoïdale pure.

Elle est donc parfaitement adaptée pour alimenter des appareils sensibles tels que des ordinateurs portables, des smartphones, des systèmes GPS et même du matériel médical. Sa grande capacité assure une alimentation électrique ininterrompue pendant de longues périodes, ce qui en fait un excellent investissement pour toute personne ayant besoin d’une source d’alimentation fiable.

Retrouver les caractérisés techniques de l’ISPTANK 5KW ci-dessous :

Application Camping, utilisation d’urgence, veille à domicile, loisirs Dimension(mm) 642*305*438 Couleur Orange/noir Caractéristiques Fonction ASI 1H de charge rapide Batterie d’extension Application Wi-Fi/Bluetooth Inclus Câbles de charge Nombre de prises 15 Volume opérationnel (dB) 50 Type de sortie 220V, 12V CC, 5V 2.1A Poids du produit (Kg) 50 Consigné Puissance de fonctionnement 5000 Type de démarrage Bouton poussoir Puissance de démarrage 7000 Utilisations suggérées Chargeur de batterie, Lampe de travail halogène, Gros électroménagers, Lumières, Appareils mobiles, Outils électriques, Unité de climatisation de VR, Petits électroménagers, Petits appareils électroniques Tension (volts) 220

Batterie IPSank 5KW : De nombreuses fonctionnalités

La station d’alimentation IPStank 5KW Portable dispose également d’une fonction UPS. Cela signifie qu’elle peut alimenter tous les équipements de votre maison 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui en fait un outil idéal en cas de panne de courant ou dans des zones éloignées sans accès à un réseau électrique.

De plus, la station d’alimentation peut être étendue jusqu’à une capacité de 10 KWh avec une batterie d’extension, en faisant un excellent investissement pour toute personne désirant se déconnecter du réseau, utiliser ce stockage d’énergie domestique et arrêter de payer des factures d’électricité.

Cette centrale électrique portable bénéficie de la recharge rapide et est capable de se recharger de 0 à 80% en 1 heure. Plusieurs modes de charge et combinaisons sont disponibles. Avec des panneaux solaires et la prise domestique AC, la puissance d’entrée maximale peut atteindre 2500 W.

La station d’alimentation portable IPStank 5KW est également livrée avec une application wifi/bluetooth qui permet de visualiser et de contrôler facilement la consommation électrique des appareils de votre maison depuis votre téléphone. Cette fonction vous permet de toujours avoir un contrôle total sur votre consommation d’électricité, ce qui facilite la gestion de vos factures d’électricité et vous permet d’éviter le gaspillage d’énergie.

La sécurité est également une priorité pour IPStank, et la station d’alimentation portable IPStank 5KW ne fait pas exception. Elle a été certifiée CE, RoHS, C-tick, UN38.3 et MSDS, ce qui signifie qu’elle répond à des normes strictes en matière de sécurité et de qualité. Cette certification donne aux utilisateurs la tranquillité d’esprit de savoir qu’ils utilisent une source d’alimentation fiable et sûre.

En résumé, l’IPStank 5KW Portable Power Station est un excellent investissement pour toute personne ayant besoin d’une source d’alimentation fiable, à haute capacité et à charge rapide. Que vous planifiez un voyage de camping, viviez en autarcie ou ayez simplement besoin d’une source d’alimentation fiable pour votre domicile, cette station d’alimentation est la solution parfaite. Sa capacité impressionnante, ses capacités de charge rapide, sa fonction UPS, sa batterie d’extension et son application Wi-Fi/Bluetooth en font un produit révolutionnaire dans le monde des stations d’alimentation portables.

Vous pouvez commander la centrale électrique IPStank portable de 5KW via ce lien. Il est également possible d’acheter un ou deux générateurs solaires, et la livraison se fait à votre bureau ou votre domicile.