L’apparence du Huawei P60 dévoilée : laquelle préférez-vous ?

Les deux gammes de produits phares de Huawei sont les séries P et Mate. La société publie généralement les produits phares de la série P chaque printemps. Les nouveaux téléphones mobiles de la série P60 de Huawei seront officiellement dévoilés le 23 mars en Chine. La société a actuellement révélé l’apparence des nouveaux téléphones dans quelques dessins de conception. Alors, lequel préférez-vous en termes d’esthétique par rapport aux modèles précédents de la série P ?

Commençons par examiner l’effort le plus récent de Huawei dans la conception de téléphones mobiles, la série P60. Bien que le modèle qui sera dévoilé cette fois-ci soit encore inconnu, le dos a certainement une reconnaissance totale.

Le nouveau téléphone n’a plus la forme d’un double anneau pour l’appareil photo. Il y a deux caméras en haut et en bas en plus de l’énorme caméra principale au milieu. Cette conception est vraiment frappante. En regardant la forme de cet appareil, dans le module de caméra, le fond devrait avoir un téléobjectif périscope. Certains utilisateurs affirment que si vous tenez l’appareil photo horizontalement, il ressemble à Mickey Mouse ou à un koala.

Les couleurs du Huawei P60 sont attrayantes

Avec l’appareil photo, le corps blanc de l’appareil transmet une impression de pureté et de naturel. De plus, sa texture en forme de coquille attire l’attention sur la texture de la surface de l’océan.

En termes d’innovation de conception, les appareils de la série P de Huawei ont toujours été un leader dans le secteur. Chaque itération de la série P présente des caractéristiques exceptionnelles, comme le montrent les images arrière des appareils de la série P précédents qui ont révélé des fuites.

Tout le monde devrait pouvoir nommer quelques systèmes de couleurs classiques, quels que soient le talent artistique et les matériaux utilisés. Par exemple, la teinte aurore de la série P20, le royaume du ciel de la série P30, l’argent givré de la série P40 et l’orange Danxia de la série P50 sont tous à la pointe de la tendance.

La conception à double anneau de la série P50 serait très populaire, mais Huawei a quand même pris la décision audacieuse et créative d’être unique dans la prochaine génération de produits. Je me demande si le design de la série P60 inaugurera cette fois une nouvelle série de modes dans l’industrie de la téléphonie mobile.

La série Huawei P60 peut utiliser la 5G !

Les téléphones mobiles les plus récents de Huawei ne prennent pas en charge l’utilisation des réseaux 5G pour diverses raisons bien connues. Cependant, les utilisateurs des séries Huawei P50 et Huawei Mate 50 peuvent se connecter au réseau 5G à l’aide du boîtier de communication 5G de Shuyuan Technology. Cet étui provient d’une marque tierce.

Il y a quelques jours, le terminal SY108-698 5G de Shuyuan Technology a reçu l’approbation radio et la certification 3C. La principale nouvelle est qu’il s’agit du boîtier de communication 5G qui prendra en charge la série Huawei P60. Le marché s’attend à ce que ce boîtier soit lancé peu de temps après la sortie de la série Huawei P60.

Selon les rapports, Shuyuan Technology a initialement publié le boîtier de communication 5G en mai de l’année dernière. Comme nous le savons tous, le premier lot était personnalisé pour le téléphone mobile Huawei P50 Pro. Trois opérateurs majeurs et le double mode 5G sont pris en charge par le boîtier de communication. Seul le service eSIM doit être activé. Un « plug-in physique » est le processus par lequel un téléphone mobile 4G se transforme en un téléphone mobile 5G en quelques secondes.

Le boîtier de communication 5G est néanmoins connecté au téléphone via un port USB, prenant de la place sur le port de charge du téléphone lorsqu’il est utilisé.

Selon les rumeurs, la série P60 de Huawei aura trois modèles différents : le P60, le P60 Pro et le P60 Artist Design Edition. Les variantes P60 et P60 Pro, a-t-on dit, sont livrées en standard avec les processeurs Snapdragon 8+ Gen 1 4G.

Histoire de la série Huawei P

La série Huawei P est une gamme de smartphones haut de gamme produits par la société de télécommunications chinoise Huawei. La série P a été introduite pour la première fois en 2012 et est depuis devenue l’une des gammes de produits les plus réussies de Huawei. Voici un bref historique de la série Huawei P :

HuaweiP1 (2012):

Le Huawei P1 a été le premier smartphone de la série P. Il comportait un écran qHD de 4,3 pouces, un processeur double cœur de 1,5 GHz, 1 Go de RAM et un appareil photo de 8 mégapixels.

HuaweiP2 (2013):

Le Huawei P2 est sorti en 2013 et comportait un écran 720p de 4,7 pouces, un processeur quadricœur de 1,5 GHz, 1 Go de RAM et un appareil photo de 13 mégapixels.

HuaweiP6 (2013):

Le Huawei P6 est sorti en 2013 et était alors commercialisé comme le smartphone le plus fin au monde. Il comportait un écran 720p de 4,7 pouces, un processeur quadricœur de 1,5 GHz, 2 Go de RAM et un appareil photo de 8 mégapixels.

HuaweiP7 (2014):

Le Huawei P7 est sorti en 2014 et comportait un écran 1080p de 5 pouces, un processeur quadricœur de 1,8 GHz, 2 Go de RAM et un appareil photo de 13 mégapixels.

HuaweiP8 (2015):

Le Huawei P8 est sorti en 2015 et comportait un écran 1080p de 5,2 pouces, un processeur octa-core 2,0 GHz, 3 Go de RAM et un appareil photo de 13 mégapixels.

HuaweiP9 (2016):

Le Huawei P9 est sorti en 2016 et comportait un écran 1080p de 5,2 pouces, un processeur octa-core 2,5 GHz, 3 Go de RAM et un double appareil photo 12 mégapixels co-conçu avec Leica.

HuaweiP10 (2017):

Le P10 est sorti en février 2017 et comportait un écran de 5,1 pouces, une configuration à double caméra et un processeur Kirin 960. Il disposait également de 4 Go de RAM et fonctionnait sous Android 7.0 Nougat.

HuaweiP20 (2018):

Le P20 a été annoncé en mars 2018 et comportait un écran de 5,8 pouces, un nouveau processeur Kirin 970 et une configuration à double caméra avec des objectifs Leica. Il avait également une conception à encoche et fonctionnait sur Android 8.1 Oreo.

Huawei P30 :

Le Huawei P30 a été lancé en mars 2019 et comportait un écran OLED de 6,1 pouces, une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 40 mégapixels et le processeur Kirin 980 de Huawei.

Huawei P40 :

Le P40 a été lancé en avril 2020 et comportait un écran OLED de 6,1 pouces. Cet appareil est également livré avec une configuration à trois caméras. Il dispose d’un capteur principal de 50MP ainsi que du processeur Kirin 990 de Huawei. Le P40 a également été le premier téléphone Huawei à être livré sans les services Google en raison de l’interdiction des États-Unis.

Huawei P50 :

Le Huawei P50 est arrivé sur le marché en juillet 2021. Il dispose d’un écran OLED de 6,5 pouces avec une résolution de 2700 x 1224 pixels ainsi que d’un chipset Snapdragon 888 4G. Cet appareil fonctionne également sur Android 11 avec HarmonyOS 2.0 de Huawei en plus. De plus, le téléphone dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière. Cela comprend un appareil photo principal de 50 MP, un appareil photo ultra-large de 13 MP et un téléobjectif de 12 MP.

Pour des raisons bien connues, la société n’a sorti aucun modèle de la série P en 2022.