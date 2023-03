Mac mini avec agenda M2 Pro : flexible, abordable et axé sur les créateurs [Vidéo]

À l’époque d’Intel, la petite taille du Mac mini entraînait d’énormes compromis en termes de performances. Dans le passé, vous pouviez avoir une petite empreinte ou vous pouviez avoir des performances élevées, mais vous ne pouviez pas avoir les deux. Apple Silicon a totalement changé le jeu à cet égard, et cela est encore accentué avec le Mac mini avec M2 Pro. Regardez mon expérience pratique avec la petite bête d’Apple et assurez-vous de vous abonner à Netcost-security.fr sur YouTube pour plus de vidéos pratiques.

La flexibilité

L’un des aspects les plus attrayants du Mac mini est sa flexibilité. Il fait moins de la moitié de la taille d’un Mac Studio, ne dispose pas d’un écran intégré et peut être placé à peu près n’importe où – sur un bureau, monté sous un bureau, à l’arrière d’un moniteur, sur un mur, etc. Personnellement, j’aime monter mon Mac mini sous mon bureau à l’aide d’un support peu coûteux que j’ai acheté sur Amazon. Couplé au bras de moniteur que j’ai associé au Pro Display XDR, le Mac mini améliore mon environnement de travail de bureau minimaliste.

Procédure pas à pas vidéo : pratique avec le M2 Pro Mac mini

Abonnez-vous à Netcost-security.fr sur YouTube pour plus de vidéos

Puce M2 Pro

L’idée d’éditer des vidéos, de jouer à des jeux ou d’effectuer toute autre opération graphique intense sur un Mac mini Intel autonome était un concept carrément risible, mais Apple Silicon a changé la donne.

Le système sur puce M2 d’Apple offre une modeste amélioration par rapport au M1 Mac mini d’origine, tandis que le M2 Pro offre un saut de performance encore plus notable. La version M2 Pro donne au processeur Mac mini deux cœurs de performance supplémentaires, en plus de ses quatre cœurs d’efficacité, pour un total de 10 cœurs. Le M2 Pro fournit également 6 cœurs GPU supplémentaires par rapport à la machine M2 de base pour un total de 16 cœurs GPU, soit le double du nombre de cœurs GPU trouvés sur le M1 Mac mini à partir de 2020.

Pour les éditeurs vidéo, en particulier ceux qui travaillent avec la vidéo H.265 omniprésente, la puce M1 avec son accélération matérielle pour HEVC, a fourni une énorme amélioration des performances et a rendu viable le montage vidéo sur le Mac mini. Les puces M2 – même la M2 standard – s’appuient sur cette base en fournissant un moteur de décodage vidéo à bande passante plus élevée qui prend en charge 8K H.264 et HEVC, et une accélération matérielle pour ProRes et ProRes RAW jusqu’à 8K. Cela indique que même le M2 de base obtient des fonctionnalités qui étaient auparavant exclusives aux puces M1 plus performantes qui n’étaient pas disponibles pour être configurées sur le Mac mini précédent.

Mon workflow vidéo

L’une des plus grandes différences que j’ai remarquées concerne les performances ProRes, et cela ne devrait pas être une surprise étant donné que la série de puces M2 dispose d’une accélération ProRes pour la vidéo 8K. Qu’est-ce que cela indique réellement, cependant? Cela indique que lorsque j’essaie de lire un clip 8K ProRes sur une machine M1 comme l’iMac, le processeur fait tout le gros du travail, au lieu d’accélérateurs matériels dédiés. Parce que les machines M1 n’ont pas assez de cœurs pour résoudre le problème, cela ralentit l’ensemble de la machine, ce qui affecte la productivité.

Sur les M2 et M2 Pro, je peux lire des vidéos ProRes, et vous remarquerez que le processeur reste relativement silencieux. Au lieu de faire le gros du travail, les accélérateurs ProRes dédiés font le travail à la place. Cela permet au processeur de gérer d’autres fonctionnalités, telles que le rendu des fenêtres du Finder, le multitâche, etc. Le résultat est une expérience beaucoup plus fluide et utilisable lorsque vous travaillez avec 8K ProRes.

Si vous avez un Canon R5 ou R5C et que vous le couplez avec un Atomos Ninja V+, vous pourrez enregistrer des fichiers 8K ProRes RAW directement sur un SSD externe. Les mises à niveau M2 font du Mac mini, surtout si vous décidez de configurer un SSD de 8 To, un candidat idéal pour un tel workflow !

4 ports Thunderbolt 4

À l’époque du lancement de l’actualisation Intel Mac mini 2018, je l’ai qualifié de Mac le plus polyvalent existant, et ses quatre ports Thunderbolt ont joué un rôle majeur dans son obtention de cette désignation. Ainsi, lorsque le M1 Mac mini a été lancé en 2020 avec seulement deux ports Thunderbolt 3, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une sorte de rétrogradation.

Alors que le M2 Mac mini de base ne comporte à nouveau que deux ports Thunderbolt 4, la version M2 Pro en a quatre. Avoir quatre ports Thunderbolt indique non seulement que vous pouvez connecter plus d’appareils physiques au Mac mini avec M2 Pro, mais il offre également plus de bande passante Thunderbolt, car chaque port est couplé à son propre bus dédié. Cela indique que vous pourrez connecter des appareils plus performants, tels que les SSD Thunderblade d’OWC, qui nécessitent beaucoup de bande passante.

Jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée

Comme le M1 Mac mini, le M2 Mac mini dispose de 8 Go de mémoire dans sa configuration de base avec jusqu’à 16 Go configurables dans les spécifications de construction sur commande. Le M2 Pro commence avec 16 Go de mémoire et peut être personnalisé avec jusqu’à 32 Go pour 400 $ de plus. 8 Go de mémoire constituaient un énorme bottleneck (goulot d’étranglement) pour mon flux de travail centré sur la vidéo dans les précédents mini Apple Silicon Mac, donc avoir 16 Go comme base de référence dans la version M2 Pro donne une marge de manœuvre bien nécessaire.

Les puces M2 offrent également un grand bond en avant dans les performances de la mémoire, passant d’un peu moins de 70 Go/s de bande passante mémoire sur le M1 Mac mini, à 100 et 200 Go/s respectivement sur le M2 et le M2 Pro.

Contrairement aux modèles Intel précédents, qui pouvaient être mis à niveau avec des modules de mémoire SO-DIMM prêts à l’emploi, vous êtes coincé avec tout ce que vous configurez sur les machines Apple Silicon. Je me suis retrouvé confronté aux contraintes de mon modèle « de base » M2 Pro Mac mini de 16 Go lorsque je travaillais avec une vidéo 8K haute résolution dans Final Cut Pro.

Je vous recommande de configurer votre machine avec un maximum de 32 Go de mémoire, surtout si vous prévoyez de l’utiliser pour tout type de tâches créatives comme l’édition vidéo ou photo. Sinon, vous courez le risque d’avoir votre page Mac sur son SSD lorsqu’il manque de mémoire, ce qui vous ralentit dans le processus.

SSD jusqu’à 8 To

La quantité de stockage qu’Apple permet aux utilisateurs de configurer dépend de la façon dont il considère une machine particulière. Les Mac axés sur la création ont généralement accès à de plus grandes quantités de stockage SSD dans les spécifications de fabrication sur commande, et cela est vrai avec le M2 Pro Mac mini.

Alors que la version de base de M2 ​​ne dépasse pas 2 To de stockage, le M2 Pro permet de configurer jusqu’à 8 To de stockage, ce qui est la plus grande quantité de stockage qu’Apple propose sur l’une de ses autres machines haut de gamme. Étant donné que le M2 Pro Mac mini fonctionne bien avec les fichiers 8K ProRes RAW, qui présentent des tailles de fichiers carrément absurdes, il est logique qu’Apple offre aux utilisateurs la possibilité d’un stockage de niveau supérieur. De toute évidence, Apple considère le M2 Pro Mac mini comme une machine axée sur les créateurs qui garantit une quantité énorme de stockage embarqué.

Comme indiqué précédemment, les vitesses SSD sont nettement plus lentes sur les machines M2 par rapport aux mêmes configurations de stockage sur les modèles M1. En effet, le stockage sur ces nouveaux modèles n’est plus réparti entre autant de puces NAND qu’auparavant, ce qui réduit la vitesse du processus. Les utilisateurs occasionnels ne remarqueront probablement pas de différence, mais si vous déchargez régulièrement des fichiers volumineux, les différences de vitesse peuvent être perceptibles, en particulier sur les configurations bas de gamme.

WiFi 6E

Si vous possédez un routeur compatible Wi-Fi 6E, tel que l’eero Pro 6E d’Amazon, vous pourrez profiter de la nouvelle capacité Wi-Fi 6E présente dans le nouveau Mac mini. Même les précédentes machines alimentées par M2 d’Apple, le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces, n’avaient pas la capacité Wi-Fi 6E. Contrairement au Wi-Fi 6 classique, le Wi-Fi 6E accède à la bande de fréquence 6 GHz, qui peut être décrite comme une voie rapide pour les appareils compatibles.

Pour voir si votre Mac mini est connecté à la bande 6 GHz, maintenez simplement la touche Option enfoncée tout en cliquant sur l’icône Wi-Fi dans la barre de menus macOS. Cela révèle des détails de connectivité Wi-Fi avancés, y compris le canal, la bande de fréquence, le taux de transmission, etc.

J’utilise normalement Ethernet afin de tirer pleinement parti de mon forfait fibre 2,5 Gbps, mais j’ai déconnecté mon câble Ethernet afin de tester les vitesses Wi-Fi. Dans le monde réel, j’ai remarqué que les vitesses de téléchargement et de téléchargement étaient beaucoup plus rapides lorsqu’elles étaient connectées à la bande 6 GHz. Cela sera particulièrement visible pour ceux d’entre vous qui ont des forfaits Internet plus rapides.

Si votre configuration ne permet pas une connexion Ethernet câblée, le Wi-Fi 6E peut s’avérer être un facteur de différence. Le gros inconvénient est que vous devrez dépenser de l’argent pour un routeur compatible Wi-Fi 6E, car les routeurs Wi-Fi 6 normaux ne peuvent pas utiliser la bande 6 GHz.

Prise en charge 8K via HDMI

Toutes les machines M2 Pro d’Apple incluent la prise en charge de la sortie 8K via HDMI, ce qui est une première pour le matériel Apple. Malheureusement, à ma connaissance, aucun écran de bureau ne prend en charge l’entrée 8K via HDMI. Vous devrez très probablement opter pour la connexion à un téléviseur 8K, tel que le QLED 8K 65″ Class 6-Series de TCL. [Disclaimer: TCL was nice enough to send me a loaner 6-series television so that I could test out the 8K connectivity from the new Mac mini.]

La sortie 8K a fonctionné comme prévu, macOS reconnaissant immédiatement la connexion et me fournissant des options d’affichage 8K dans les paramètres système. Remarque : 8K en pleine résolution native est extrêmement petit et vous aurez besoin d’une loupe pour naviguer sur le bureau macOS. Vous voudrez profiter du mode «rétine» doublé de pixels pour avoir la meilleure expérience. Le plus gros problème avec la connectivité 8K est qu’il est tout simplement trop tôt dans le jeu pour être aussi utile. En dehors de diverses vidéos YouTube tournées en 8K, il y a très peu de contenu 8K à choisir.

J’ai déjà publié plusieurs vidéos 8K sur la chaîne YouTube de Netcost-security.fr, et bien qu’elles aient l’air extrêmement nettes et nettes sur la bête 8K de TCL, les vidéos YouTube ne sont pas exactement le type de contenu convaincant pour lequel vous achèteriez un téléviseur à 1 500 $. Je vois le support 8K comme un clin d’œil à ce qui va arriver dans le futur, pas quelque chose sur lequel une personne devrait baser sa décision d’achat.

Prise en charge 4K 240 Hz via HDMI

Bien que la prise en charge de 8K soit un point intéressant, je suis un plus grand fan de la prise en charge de taux de rafraîchissement plus élevés sur des écrans externes via HDMI. Les machines M2 Pro comme le Mac mini et le MacBook Pro peuvent, pour la première fois, piloter officiellement des écrans externes à des taux de rafraîchissement supérieurs à 60 Hz. Les précédentes machines M1 Pro/Max/Ultra MacBook Pro et Mac Studio ne pouvaient piloter qu’un écran externe jusqu’à 6K à 60Hz, et c’était via Thunderbolt, pas HDMI.

Désormais, les utilisateurs peuvent se connecter à des téléviseurs et des moniteurs et accéder à des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz à 4K. J’imagine que la plupart des utilisateurs en profiteront en se connectant à des téléviseurs 4K prenant en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, mais certains moniteurs, comme l’Odyssey Neo G8 incurvé 32″ de Samsung, offrent aujourd’hui une capacité 4K 240 Hz.

Comme les jeux en 8K, les jeux en 4K 240 Hz sur le Mac mini ne sont pas une option viable étant donné son manque de puissance graphique nécessaire. Mais la prise en charge d’un taux de rafraîchissement élevé présente d’autres avantages, tels qu’un défilement plus fluide dans macOS. L’expérience de défilement lors de l’utilisation de fréquences d’images plus élevées est plus proche de ce que vous trouverez sur un écran compatible ProMotion sur les machines MacBook Pro 14 et 16 pouces d’aujourd’hui.

Avis de Netcost-security.fr

Le Mac mini, en particulier la version M2 Pro, est une machine solide pour les créatifs. À seulement 1299 $ pour la version M2 Pro, vous obtenez une machine avec le type de puissance dont nous ne pouvions rêver qu’un Mac mini ayant il y a quelques années à peine. Si vous n’avez pas le budget pour des ordinateurs Apple plus performants, le M2 Pro Mac mini est un excellent rapport qualité-prix. Le M2 Mac mini de base, à seulement 599 $, est sans doute encore plus rentable, mais le CPU plus lent, le GPU, le manque d’E/S Thunderbolt supplémentaires, la mémoire limitée et les options de stockage peuvent constituer des bottleneck (goulots d’étranglement) pour certaines créations.

Gardez à l’esprit que vous devrez fournir un moniteur, un clavier, une souris/un pavé tactile et des haut-parleurs, donc à moins que vous ne possédiez déjà ces éléments, ils augmenteront le coût. Si vous regardez le Mac mini M2 de base parce que vous avez besoin du Mac le moins cher que vous puissiez acheter, vous feriez peut-être mieux d’opter pour un MacBook Air M1 remis à neuf, qui, je pense, est probablement encore, livre pour livre, le meilleur rapport qualité-prix en Mac aujourd’hui.

Que pensez-vous du Mac mini, en particulier de la version M2 Pro ? Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux avec vos réflexions.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :