Que sait-on de la nouvelle valve mitrale implantable à cœur battant

Il s’appelle Epygon et il a été implanté pour la première fois au monde à l’hôpital Molinette de Turin : il a été reçu par une femme de 62 ans qui souffrait d’une forme grave d’insuffisance mitrale.

L’actualité de ces heures est celle d’une prothèse valvulaire cardiaque innovante appelée Epygon, implantée pour la première fois au monde dans une chirurgie à cœur battant réalisée à l’hôpital Molinette de Turin. Il a été reçu par une femme de 62 ans qui souffrait d’une forme sévère d’insuffisance mitrale, une affection affectant la valve mitrale (l’une des quatre valves du cœur) et provoquant une régurgitation du sang dans l’oreillette gauche lors de la systole ventriculaire. Le cas du patient avait été jugé incurable avec les pratiques chirurgicales conventionnelles par les médecins du service cardio-thoraco-vasculaire de l’hôpital de Turin qui, pour dépasser les limites des techniques traditionnelles de réparation mitrale, ont positionné la prothèse révolutionnaire sans recourir à la circulation extracorporelle. opération à coeur ouvert.

L’opération a en fait été réalisée avec une procédure appelée « transcathéter », au cours de laquelle le cœur continue de battre et soutient la circulation de manière physiologique. Cette approche, déjà largement appliquée dans certaines opérations, telles que les opérations de la valve aortique (TAVI), est pionnière dans les opérations de la valve mitrale en raison de l’extrême complexité de l’appareil de la valve mitrale, ce qui rend la conception et l’implantation de la valve beaucoup plus difficiles. lui-même, tout en nécessitant la parfaite collaboration de l’équipe du cœur dans les centres hyper-spécialisés.

La nouvelle valve cardiaque Epygon implantée à cœur battant

Comme indiqué, l’un des principaux défis du remplacement de la valve mitrale par cathéter (TMVR) est représenté par la conception de la valve prothétique elle-même, en raison de l’anatomie beaucoup plus complexe de la valve aortique.

En particulier, la prothèse valvulaire innovante Epygon implantée à Turin, une première mondiale absolue dans le cadre de l’opération menée par le professeur Stefano Salizzoni, assisté du Dr Michele La Torre et du Dr Antonio Montefusco, est le résultat d’un développement italo-français ce qui a conduit à la création d’une bioprothèse aux performances cliniques aussi proches que possible de celles de la valve mitrale native.

L’idée est née dans le bioparc de Colleretto Giacosa, une petite ville près d’Ivrea, par une équipe de bioingénieurs piémontais issue du groupe historique Sorin, leader dans les années 80 et 90 dans le domaine des prothèses cardiaques biologiques. La société française Affluent Medical a cru au projet dès le départ et a donc investi dans le développement de cette prothèse révolutionnaire.

En effet, la prothèse a la particularité de n’avoir que deux volets (toutes les prothèses mitrales biologiques en ont trois) qui assurent un couplage optimal sous l’anneau mitral, capturant les feuillets natifs avec une adaptation optimale. En même temps, sa conception unique imite la tâche de la valve d’origine sans obstruer la valve aortique, lui permettant de reproduire le flux physiologique du sang dans le ventricule gauche et ainsi d’améliorer également la fonction du muscle cardiaque.

Le professeur Salizzoni, l’un des plus grands experts mondiaux de ce type de procédure, estime qu’Epygon peut ouvrir de nouvelles perspectives puisqu’il rend l’implantation facile et reproductible, des caractéristiques de bon augure pour les nombreux patients qui ne peuvent pas subir un « à cœur ouvert ».

Le succès du résultat clinique obtenu à l’hôpital de Turin – le patient a été transféré à l’institut de rééducation de Veruno, dans la province de Novara, après seulement 5 jours d’hospitalisation – se conclut par le long processus de recherche et développement mené dans un contexte européen, entre de France et la France, grâce à la synergie gagnante entre l’industrie, les hôpitaux et les universités des deux États, l’obtention de l’autorisation du Comité d’éthique interentreprises et le premier implant chez l’homme. « Epygon – conclut l’équipe de l’hôpital Molinette – travaille dans un cœur humain, à quelques kilomètres de là où la toute nouvelle prothèse mitrale a été conçue et réalisée ».

