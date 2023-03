La fréquence principale de Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 révélée

Le Snapdragon 8 Gen 2 a été lancé par Qualcomm en novembre dernier. Les utilisateurs ont été très surpris par ses performances et sa consommation d’énergie après être passés à la technologie 4 nm de TSMC. Maintenant, des rumeurs sur le Snapdragon 8 Gen3 ont également commencé à circuler. Il y a environ un mois, des informations ont fait état de la puce phare Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 apparaissant sur GeekBench. Cependant, le rapport n’a pas révélé la fréquence de base de ce SoC phare. Maintenant, de nouveaux rapports indiquent que cette puce passera de 3,5 GHz à un maximum de 3,72 GHz.

Selon les rumeurs, le Snapdragon 8 Gen3 utiliserait une architecture à trois clusters « 1+5+2 ». La puce a également un nouveau noyau super gros Cortex-X4 d’ARM et augmente la fréquence primaire de 3,5 GHz à un maximum de 3,72 GHz. Il réduit le petit noyau et ajoute un gros noyau. Le Cortex-X3 basé sur 8 Gen 2 offre un gain de performances de 15% à 20%. Le GPU est Adreno 750 avec 1,0 GHz, et les 5 gros cœurs sont basés sur Cortex-A71. Cependant, les deux petits cœurs sont basés sur Cortex-A515.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 GeekBench scores

Le score d’exécution monocœur du Snapdragon 8 Gen3 est de 1930 et son score multicœur est de 6236. Il s’est considérablement amélioré par rapport au processeur monocœur 1524 et multicœur 4597 du processeur Snapdragon 8 Gen 2. D’après l’apparence de ce score, cette puce sera le nouveau roi de la colline lorsqu’elle apparaîtra. Sur GeekBench, le nouveau SoC Apple A16 Bionic a des scores monocœur de 1877 et des scores multicœur de 5447. Le Snapdragon 8 Gen 2 fonctionne bien sur GeekBench, marquant 1524 pour le cœur unique et 4597 pour le multicœur. En d’autres termes, l’Apple A16 est finalement vaincu par le Snapdragon 8 Gen3.

Mais, il n’est pas nécessaire que le camp Android saute de joie trop tôt pour plusieurs raisons. Puisqu’il s’agit simplement d’un modèle à des fins d’ingénierie, les performances de la puce peuvent changer dans les deux sens, vers le haut ou vers le bas. Cependant, il faudra encore un certain temps avant que cette puce ne soit officiellement publiée. Du coup, ses rivaux ont le temps d’améliorer leurs jetons.

Qualcomm a vu les capacités de fabrication supérieures de TSMC, et il n’est pas prévu qu’il revienne bientôt à Samsung. Par ailleurs, des rapports indiquent que le processus 3 nm de TSMC sera monopolisé par le processeur A17 de nouvelle génération d’Apple. Cependant, le Snapdragon 8 Gen3 serait toujours produit à l’aide de la technologie 4 nm de TSMC.