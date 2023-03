Qu’est-ce qui vaut la peine d’attendre : Huawei P60 ou Xiaomi 13 Ultra ?

Même si ce n’est que le troisième mois de 2023, chaque grande marque du secteur de la téléphonie mobile se précipite pour lancer ses propres modèles qui serviront de « première bataille » de l’année. Par exemple, les séries OnePlus 11 et Honor Magic 5, entre autres, sont déjà officielles. Cette année, vous devez vous concentrer sur ces nouveaux fleurons si vous souhaitez remplacer les anciens téléphones. Quoi? Pas votre style? Eh bien, vous avez de la chance, ce n’est que le troisième mois de l’année. Ainsi, il y aura une tonne de nouveaux téléphones portables dans les mois à venir. La série Huawei P60 ainsi que le Xiaomi 13 Ultra sont deux de ces téléphones. En fait, ces appareils sont supposés être l’un des meilleurs cette année.

Jetons un coup d’œil à certains des points forts de ces téléphones mobiles et voyons lequel d’entre eux vaut la peine d’attendre.

Huawei P60

Faits marquants: XMAGE Huawei Imaging, HarmonyOS 3.0, téléobjectif à lumière tamisée RYYB

L’industrie de la téléphonie mobile attendait que Huawei lance un nouveau téléphone en raison de son caractère unique. D’une part, Huawei devrait être félicité pour ses capacités de R&D. En plus de gagner en autonomie système, il fabrique aussi petit à petit ses propres composants qu’il utilise dans ses téléphones portables. Le verre Huawei Kunlun en est un bon exemple. L’unique Huawei XMAGE est une autre tendance croissante en termes d’imagerie. En revanche, Huawei n’est pas dans une position très juste pour le moment. Globalement, la majorité des acteurs de la téléphonie mobile attendent avec impatience ce retour de « l’ancien roi » au sommet.

En mars, Huawei lancera un certain nombre de nouveaux téléphones après une courte interruption. Cela inclut sa série phare Huawei P60 la plus récente et le Huawei Mate X3 pliable. La société dévoilera également le Huawei Enjoy 60, une nouvelle Huawei Watch et d’autres appareils. L’événement aura lieu le 23 mars. Quelques affiches et vidéos d’échauffement de la série Huawei P60 révèlent ses caractéristiques.

Appareil photo de la série Huawei P60 et autres fonctionnalités

Selon de nombreuses sources, le nouvel appareil photo du Huawei P60 Pro pourrait actuellement utiliser la technologie de téléobjectif à matrice de zoom 3,5x OmniVision OV64B + RYYB. La solution fonctionne incroyablement bien, grâce au FAI et à l’algorithme. Sur Weibo, le PDG de Huawei Terminal BG, Yu Chengdong, a également partagé un exemple de photo prise avec le Huawei P60 Pro. Il semble que le P60 Pro ait une très bonne capacité de prise de vue au téléobjectif dans des situations de faible luminosité.

En ce qui concerne la configuration, il est possible que le processeur Snapdragon 8+ Gen1 4G de la série Mate50 soit également utilisé dans la série P60 pour des raisons bien connues. Il devrait également utiliser un écran de maintien du poinçon central. Cet appareil sera livré avec un panneau 2K à haute brosse de 6,6 pouces à 120 Hz de BOE. La série P60 est également susceptible de recevoir de nouvelles fonctionnalités, notamment le verre Kunlun, la communication par satellite Beidou, le mode d’urgence en cas de batterie faible et HarmonyOS 3.0.

Apparition du Huawei P60

En termes de conception et d’apparence, la série Huawei P60 peut avoir une nouvelle conception de module d’objectif. Cependant, il y a aussi des rapports selon lesquels il s’en tiendra à la conception actuelle à deux anneaux. Néanmoins, les rendus disponibles jusqu’à présent révèlent que cet appareil utilisera une conception à anneau unique. Ainsi, il y a encore beaucoup d’incertitude concernant la conception de la série Huawei P60.

Commentaires des éditeurs

Vous souvenez-vous encore des débuts époustouflants du Huawei P6 il y a dix ans ? Dix ans plus tard, Huawei P60 va être lancé. Qu’attendez-vous de cela ? Il ne devrait y avoir aucune raison de s’inquiéter de la force du P60 puisqu’il s’agit de l’un des fleurons annuels de Huawei. Huawei utilisera probablement le capteur IMX 989 ainsi que le XMAGE. Cela donnera à coup sûr à cet appareil une performance phare dans son appareil photo.

Xiaomi 13 Ultra

Faits marquants: le dernier produit phare d’imagerie de Xiaomi

Après le lancement du Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi est devenue la première marque chinoise avec un capteur d’un pouce. L’alliance Xiaomi et Leica a fait la une des journaux. La série numérique Xiaomi est également devenue la principale plate-forme d’imagerie de l’industrie. Le nouveau Xiaomi 13 Ultra est attendu avec impatience par beaucoup, cependant, Xiaomi a choisi de ne pas participer à l’engouement pour les téléphones de mars pour une raison obscure. Pourtant, il existe déjà une tonne d’informations, y compris des images divulguées, sur le Xiaomi 13 Ultra en ligne.

Le lancement printanier du nouveau produit pour Xiaomi pourrait être fixé au 11 avril et la période de vente débutera le 15 avril. Lors de cet événement, il y aura également de nouveaux produits comme les séries Xiaomi Band 8 et Xiaomi Pad 6. Des fuites récentes révèlent que le chargeur du Xiaomi 13 Ultra avait obtenu la certification et qu’il s’avère être une charge filaire 90W + une charge sans fil 50W. Bien qu’il soit regrettable qu’il ne s’agisse pas de 120 W, l’expérience réelle n’est pas significativement différente.

Cette fois, Xiaomi dispose d’un appareil photo principal à ouverture variable IMX989, d’un téléobjectif périscope 120 mm équivalent IMX858, d’un ultra grand angle IMX858 et d’un téléobjectif vertical 75 mm équivalent IMX858. Peut-être que le niveau logiciel introduira de nouvelles fonctionnalités dans l’appareil photo.

À noter également que le Xiaomi 13 Ultra dispose d’un écran Huaxing Optoelectronics 2K, une version améliorée de l’écran du K60 Pro. En termes de protection des yeux et d’angle de vision, les performances de cet écran sont supérieures à celles du Samsung E6. L’uniformité de la luminosité est un peu moins régulière, ce qui pose problème.

Apparence du Xiaomi 13 Ultra

Le design du Xiaomi 13 Ultra est assez intéressant. Les quatre objectifs sont répartis symétriquement à gauche et à droite, tandis que l’emblème Leica « LEICA » est positionné au centre de l’énorme module de caméra circulaire. Dans l’ensemble, il conserve l’esthétique du Xiaomi 12S Ultra.

Commentaires de l’éditeur

L’apparence du Xiaomi 13 Ultra n’a rien de vraiment nouveau. Ainsi, il se peut qu’il ne capture pas autant d’utilisateurs qu’un nouveau design le ferait. Cependant, il reste un produit phare qui vaut la peine d’attendre. De plus, la surface totale du capteur du Xiaomi 13 Ultra est assez petite. Il semble qu’il n’y ait pas d’objectif « téléobjectif lumière sombre ». Pour le moment, il n’y a pas d’affiches officielles d’échauffement du Xiaomi 13 Ultra. Ainsi, nous ne pouvons que spéculer sur sa conception.