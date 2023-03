Les chiens et les chats domestiques peuvent nous transmettre des bactéries résistantes aux antibiotiques

C’est ce que suggèrent de nouvelles recherches présentées au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses à Copenhague.

Lorsque nous entendons parler de résistance aux antibiotiques, ou plus simplement de bactéries résistantes aux antibiotiques, nous savons probablement tous que l’utilisation continue et inappropriée de ces médicaments en médecine humaine et vétérinaire exerce une pression sélective, favorisant l’émergence, la multiplication et la propagation de souches résistantes. Cependant, nous ne sommes pas toujours conscients de l’impact de ce phénomène dans notre vie quotidienne, estimant que le problème est principalement confiné aux environnements hospitaliers et aux établissements de soins de santé, où une série de facteurs – dont la surpopulation, l’utilisation intensive d’antibiotiques et le manque d’hygiène seuils – entraînant l’apparition et la propagation d’infections causées par ces micro-organismes dangereux.

Cependant, une nouvelle recherche, présentée au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) 2023 à Copenhague, a mis en évidence qu’une partie de ces infections pourrait être due à la transmission de bactéries résistantes par les chiens et les chats vivant avec nous à la maison, apparemment réservoir sain mais potentiel de ce que les experts appellent des organismes multirésistants (MDRO).

Ces bactéries, qui comprennent certaines des souches résistantes les plus courantes dans les infections nosocomiales, telles que le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) et les entérobactéries résistantes aux carbapénèmes (CRE) et les céphalosporines de troisième génération (3GCRE ), sont une préoccupation croissante dans le monde entier, car ils sont résistants à plusieurs antibiotiques – dont la pénicilline et les céphalosporines – conçus pour les tuer. Les estimations les plus récentes, publiées dans The Lancet, indiquent que les infections causées par des bactéries résistantes aux antimicrobiens ont causé près de 1,3 million de décès dans le monde en 2019 et que, la même année, environ 5 millions de décès dans le monde sont associés à la résistance aux antimicrobiens.

Les chiens et les chats domestiques peuvent transmettre des bactéries résistantes à leurs propriétaires

Pour vérifier dans quelle mesure les animaux domestiques à la maison affectent les infections des propriétaires par des bactéries résistantes, une équipe de recherche de l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin a mené une enquête auprès de plus de 2 800 patients admis entre juin 2019 et septembre 2022 à l’hôpital allemand et sur la chiens et chats qui vivaient dans leur famille. «Nos résultats confirment que le partage d’organismes multirésistants entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires est possible», a déclaré le Dr Carolin Hackmann, qui a coordonné l’étude.

Pour l’analyse, les chercheurs ont collecté une série d’écouvillons et utilisé le séquençage génétique pour identifier à la fois les espèces bactériennes dans chaque exemplaire et la présence de gènes de résistance aux médicaments dans les micro-organismes. Le séquençage du génome entier a également montré le possible partage de bactéries résistantes. Les participants à l’étude ont également été interrogés sur les facteurs de risque de résistance aux médicaments, tels que les infections récentes par des bactéries résistantes, l’utilisation d’antibiotiques, les séjours récents à l’hôpital et la présence de cathéters urinaires ou centraux, ainsi que le nombre de chiens et de chats dans la maison, la proximité du contact et l’état de santé des animaux eux-mêmes.

L’enquête a indiqué que, globalement, 30% des patients admis à l’hôpital étaient positifs pour les bactéries multi-résistantes, dont 11% possédaient un chien et 9% possédaient un chat. D’autre part, l’analyse des écouvillons d’animaux de compagnie a indiqué que 15 % des chiens et 5 % des chats étaient positifs pour au moins une bactérie multirésistante et, dans quatre cas, la souche correspondait à celle de leurs propriétaires (même espèce et même résistance aux antibiotiques). ).

Le séquençage du génome entier a confirmé qu’une seule des paires appariées était génétiquement identique chez un chien et son propriétaire. L’agent pathogène était Escherichia coli résistant aux céphalosporines de troisième génération (3GCRE).

«Malgré le faible niveau de partage d’une même souche entre les patients hospitalisés et leurs animaux de compagnie, les porteurs de ces bactéries peuvent les propager dans leur environnement pendant des mois et peuvent être une source d’infection pour d’autres personnes plus vulnérables à l’hôpital, comme celles atteintes. un système immunitaire faible », a ajouté le Dr Hackmann, notant que, comme il s’agissait d’une étude observationnelle, l’enquête n’a pas directement montré que le contact étroit avec les animaux de compagnie provoquait le transfert de bactéries résistantes aux humains.

En d’autres termes, tout en suggérant la possibilité d’un partage, les résultats ne précisent pas le sens du transfert (des animaux de compagnie aux propriétaires, ou vice versa). Parallèlement, les quelques cas recensés suggèrent que « ni la possession de chats ni de chiens ne constitue un facteur de risque important pour la colonisation d’organismes multirésistants chez les patients hospitalisés », a précisé l’expert, sachant toutefois qu’une telle incidence peut ne pas être représentatif de la population générale ou du groupe à haut risque, comme les détenteurs d’animaux.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :