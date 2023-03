Des images de haute qualité de la tablette phare Oppo Pad 2 sont révélées

Oppo, un fabricant d’électronique chinois bien connu, se prépare à lancer ses nouveaux appareils phares, à savoir le smartphone Find X6 et la tablette Pad 2. Alors que l’entreprise se prépare à la sortie de ses derniers produits, de nouvelles images et une vidéo taquin ont été publiés, nous donnant un aperçu de ce que nous pouvons attendre de l’Oppo Pad 2.

Découvrez le prochain Oppo Pad 2

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’Oppo Pad 2 est sa caméra arrière unique. Qui est logé dans une grande corniche. Ce choix de conception n’est pas entièrement nouveau, car il était auparavant disponible sur la tablette OnePlus Pad. Étant donné qu’Oppo et OnePlus sont étroitement liés, il n’est pas surprenant qu’Oppo opte également pour ce design.

L’Oppo Pad 2 sera doté d’un écran IPS de 11,61 pouces. Avec une résolution de 2,8K et une fréquence d’images de 144 Hz. Ce qui promet de livrer une expérience visuelle exceptionnelle. L’appareil sera également équipé de quatre haut-parleurs et prendra en charge les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos. Ce qui devrait faire une expérience audio impressionnante.

Sur la caméra frontale, le Pad 2 comportera une caméra frontale de 8 mégapixels et une caméra principale de 13 mégapixels. Bien que ces spécifications ne soient pas révolutionnaires, elles sont plus que suffisantes pour une tablette. De plus, le Pad 2 aura une batterie de 9500 mAh avec un support de charge de 67W. Ce qui devrait fournir beaucoup de puissance pour une utilisation prolongée.

Sous le capot, l’Oppo Pad 2 sera alimenté par un SoC MediaTek Dimensity 9000, qui est un chipset puissant et efficace qui devrait offrir des performances de premier ordre. Avec toutes ces fonctionnalités et spécifications combinées, le Pad 2 s’annonce comme un appareil impressionnant qui ne manquera pas d’attirer l’attention des consommateurs.

En conclusion, Oppo fait de grands pas dans l’industrie technologique avec ses prochaines versions. Et le Pad 2 ne fait pas exception. Avec son écran de haute qualité, ses fonctionnalités audio impressionnantes et son matériel puissant, la Pad 2 a le potentiel d’être l’une des meilleures tablettes du marché. Nous avons hâte de voir ce que Oppo nous réserve d’autre à l’avenir.