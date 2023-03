Google Camera App 8.8 : Capturez la nuit avec des détails époustouflants

L’un des principaux points forts de Google Pixel March Feature Drop était l’application Google Camera 8.8. Cela a permis à la série Pixel 6, déjà meilleure, de gagner plus rapidement et d’améliorer considérablement la fonction Night Sight. En d’autres termes, la fonctionnalité que Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont sortie de la boîte est désormais disponible pour la série Pixel 6.

Pourquoi la série Pixel 6 a-t-elle obtenu la fonctionnalité si tard ? Eh bien, Google le fait tout le temps. Il met certaines fonctionnalités intéressantes à la disposition des derniers téléphones, puis les transmet aux plus anciens. Néanmoins, l’amélioration de la série Pixel 6 Night Sight avec Google Camera App 8.8 est certainement une bonne chose.

Application appareil photo Google 8.8 : que peut-elle faire ?

Ainsi, la nouvelle fonctionnalité Night Sight disponible pour la gamme Pixel 6 améliore les niveaux d’exposition et les problèmes de flou de mouvement. Google affirme que l’application Google Camera App 8.8 « offrira moins de flou de mouvement puisque les expositions peuvent être deux fois moins longues qu’auparavant ».

De plus, « Night Sight n’a désormais besoin que de la moitié du temps d’exposition normal pour produire de belles images en basse lumière plus nettes qu’auparavant ». En d’autres termes, vous pouvez vous attendre à obtenir de meilleures photos de nuit avec l’application Google Camera App 8.8 installée.

Cela dit, la Google Camera 8.8 offre un meilleur contrôle sur le temps d’exposition. Vous verrez un curseur lorsque vous appuyez sur l’option « secondes » dans l’onglet Night Sight. Ce curseur vous permettra de choisir entre 1, 2, 3 ou Max (6) temps d’exposition. Vous pouvez en sélectionner un en fonction des conditions d’éclairage avec lesquelles vous travaillez.

Néanmoins, comme le temps d’exposition est beaucoup plus court pour la série Pixel 6, vous n’aurez pas besoin de maintenir le téléphone stable plus longtemps. L’appareil photo Google 8.8 fera un meilleur travail même si vous maintenez l’appareil photo stable pendant quelques secondes.