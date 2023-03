Instagram a perdu son âme selon le fondateur du réseau social

Kevin Systrom, l’un des co-fondateurs d’Instagram, a récemment fait part de ses inquiétudes quant à la direction prise par le réseau social ces dernières années. Dans une interview avec la journaliste technologique américaine Kara Swisher, Systrom a affirmé qu’Instagram avait perdu son « âme » et n’était plus la plateforme qu’il avait contribué à créer.

Systrom a fondé Instagram en 2010 avec Mike Krieger et a également créé Burbn, un service de partage de localisation. Il a révélé dans l’interview qu’il avait l’habitude de se connecter à Instagram pour voir ce que faisaient ses amis et sa famille, mais maintenant, tout ce qu’il voit, ce sont des créateurs et des marques utilisant la plate-forme pour vendre des produits et des services et gagner de l’argent.

Instagram a perdu son âme

Selon Systrom, le problème avec le modèle commercial d’Instagram réside dans sa focalisation sur le ciblage des publicités. Bien que cette stratégie puisse être payante pour Meta, la société mère d’Instagram, elle a laissé de nombreux utilisateurs réguliers d’Instagram se sentir laissés pour compte. La plateforme s’est de plus en plus tournée vers les créateurs professionnels et les entreprises, laissant peu de place à l’utilisateur moyen.

Le processus de monétisation sur Instagram a également entraîné des conséquences imprévues. Les influenceurs de la plateforme mènent des vies extravagantes, promouvant un style de vie auquel beaucoup de gens aspirent mais ne peuvent pas atteindre. Systrom note qu’Instagram est devenu une course vers le bas. Avec des utilisateurs en compétition pour être les plus parfaits et sans faille.

Systrom a félicité la plate-forme BeReal pour avoir tenté de sauver une partie de ce qu’Instagram était dans le passé. BeReal encourage les utilisateurs à publier des moments aléatoires et non dévoilés de leur journée sans aucune préparation, maquillage ou pré-production. Cette plate-forme est une réponse à la pression croissante exercée sur les utilisateurs d’Instagram pour présenter une image parfaite et organisée de leur vie.

Il est important de noter qu’Instagram a été vendu à Facebook en 2012 pour 1 milliard de dollars. Systrom et Krieger sont restés à la barre pendant un certain temps, mais ont finalement quitté l’entreprise en 2018. En raison de désaccords avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

L’impact des médias sociaux sur nos vies est vraiment mauvais

La critique d’Instagram par Systrom reflète une préoccupation croissante quant à l’impact des médias sociaux sur nos vies. De nombreuses personnes se sentent obligées de présenter une image parfaite d’elles-mêmes sur ces plateformes, ce qui entraîne une augmentation de l’anxiété et de la dépression. La montée en puissance des influenceurs a également créé des attentes irréalistes quant à ce que indique réussir ou être heureux.

L’accent mis par Instagram sur la monétisation a également conduit à un fossé croissant entre les créateurs de contenu et les utilisateurs réguliers. Alors que les influenceurs de la plate-forme vivent des styles de vie somptueux, de nombreux utilisateurs réguliers ont du mal à suivre. Cette fracture pourrait avoir des conséquences sociales imprévues, comme l’avertit Systrom.

La plate-forme BeReal est une tentative de résoudre certains de ces problèmes. En incitant les utilisateurs à être plus authentiques et moins dévoilés. Cependant, il reste à voir si cette plateforme peut rivaliser avec Instagram. Qui est devenu une force dominante dans le paysage des médias sociaux. Malgré son mauvais effet sur la santé mentale et psychologique des utilisateurs.

En conclusion, la critique d’Instagram par Systrom met en évidence les inquiétudes croissantes concernant l’impact des médias sociaux sur nos vies. L’accent mis sur la monétisation a conduit à une plateforme de plus en plus orientée vers les influenceurs et les marques. Laissant les utilisateurs réguliers se sentir exclus. La montée en puissance des influenceurs a également créé des attentes irréalistes quant à ce que indique réussir ou être heureux. La plateforme BeReal est une réponse à ces préoccupations. Mais il reste à voir s’il peut vraiment offrir une alternative à l’image de perfection d’Instagram. À mesure que nous avançons, il est important de continuer à remettre en question le rôle des médias sociaux dans nos vies et comment nous pouvons utiliser ces plateformes de manière saine et authentique.