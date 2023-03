Le nouveau problème de Windows 11 réduira la vitesse du SSD !

Les problèmes de Microsoft Windows 11 causent beaucoup de maux de tête aux utilisateurs. Récemment, un utilisateur a signalé que la vitesse de lecture de son SDD avait considérablement diminué après la dernière mise à jour du système d’exploitation. On pense initialement que la version 22H2 de la mise à jour de Windows 11 affecte le SSD ADATA XPG SX8200 Pro 1 To, mais elle affecte également d’autres fabricants. Le problème peut être résolu en désinstallant la mise à jour.

Les problèmes de Windows 11 ralentissent le transfert de données SSD :

Le ‘Moment 2’ – un nom de code pour la dernière mise à jour de Windows 11 – est disponible en téléchargement sur votre PC. Cette mise à jour sera l’une des mises à jour les plus remarquables car elle contient des fonctionnalités étonnantes. En bref, Microsoft intègre le chat Bing basé sur ChatGPT dans la barre de recherche de la barre des tâches.

La chose la plus importante à noter est que le problème de vitesse du lecteur est évident et doit être résolu dès que possible. Microsoft a le message suivant sur son site de support concernant ce problème

La copie de fichiers volumineux de plusieurs gigaoctets (Go) peut prendre plus de temps que prévu sous Windows 11, version 22H2. Vous êtes plus susceptible de rencontrer ce problème si vous copiez des fichiers vers Windows 11 version 22H2 à partir d’un partage réseau à l’aide de Server Message Block (SMB), mais la copie locale de fichiers peut également être affectée. Appareils Windows que les consommateurs utilisent chez eux ou dans de petits bureaux ne sont pas susceptibles d’être concernés par ce problème. –Microsoft Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

De plus en plus d’utilisateurs sur Reddit s’intéressent à ce problème, faisant tous référence à « la vitesse de lecture du SSD diminue ». Un utilisateur a même donné le modèle exact de SSD dans son ordinateur portable Lenovo Legion 5. Un autre utilisateur mentionne un type de SSD similaire dans son ordinateur portable HP Omen 16. Cet utilisateur a également remarqué que le temps de démarrage a été réduit de 14 secondes à 31 secondes. Cependant, le problème a été résolu lorsque le deuxième utilisateur a désinstallé la mise à jour.

Selon les rapports, le problème est lié au SSD ADATA, pas aux autres modèles de SSD. Lors de la résolution des problèmes de Windows 11, Microsoft déclare que « Pour atténuer ce problème, vous pouvez utiliser des outils de copie de fichiers qui n’utilisent pas le gestionnaire de cache (E/S tamponnées) ».

Sinon, le système d’exploitation Windows fournit l’outil de ligne de commande « intégré ». La ligne de commande comprend

robocopy \\unserveur\unpartage c:\undossier unfichier.img /J

xcopy \\unserveur\unpartage c:\undossier /J

Il existe également un problème où le code 0 x 80244007 ou une « erreur de téléchargement » s’affiche avec le dernier numéro de Windows 11. Le code apparaît lorsque Windows essaie de vérifier les mises à jour sur le serveur WSUS.