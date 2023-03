Fonction d’actualisation de TikTok : OMG TikTok va tuer Facebook Watch et Insta Reels !

La fonctionnalité TikTok Refresh est nouvelle sur le marché, mais maintiendra-t-elle les niveaux d’interaction des utilisateurs à un niveau élevé ou tombera-t-elle à un niveau record ? Ou sera-ce un flop pour l’application de divertissement ? Personnellement, je m’ennuie de voir les mêmes choses sur la page For You encore et encore. Il n’y a pas de créativité ici, juste la même vieille chose.

La fonction d’actualisation donnera aux utilisateurs la possibilité d’actualiser leur page Pour vous chaque fois qu’ils souhaitent modifier leur flux. Le mois dernier, TikTok a déclaré qu’il testait cette fonctionnalité et la déploierait dans quelques semaines. Il est maintenant temps pour cette fonctionnalité d’impressionner la communauté TikTok.

Que fait la fonction d’actualisation de TikTok ?

La fonction TikTok Refresh permet aux utilisateurs de réinitialiser leurs flux de contenu là où ils ont commencé. L’algorithme de recommandation commencera à recommander du contenu comme si c’était votre premier jour sur TikTok. De plus, l’algorithme commencera à recommander du contenu en fonction de ce que les utilisateurs regardent et interagissent avec.

Plus important encore, l’algorithme commencera à diffuser des vidéos en fonction de vos actions après avoir appuyé sur le bouton d’actualisation. Ces actions incluent les likes, les commentaires, le temps passé à regarder et l’interaction avec un contenu particulier. TikTok pense que cette fonctionnalité aidera les utilisateurs à réinitialiser leur flux For You lorsqu’ils perdent tout intérêt pour leur flux vidéo actuel.

La fonction d’actualisation de TikTok est encore nouvelle, il faudra donc un certain temps pour arriver à maturité. De plus, la société est très utile pour former l’algorithme afin d’influencer parfaitement le flux vidéo de l’utilisateur. Comme la fonctionnalité en est encore à ses balbutiements, certains problèmes lui sont associés. Par exemple, parfois l’outil fonctionne parfaitement, mais à d’autres moments il surcharge les utilisateurs avec le même contenu ; bref, ça manque de créativité.

Les experts appellent ces problèmes des « trous de lapin » car ils peuvent parfois être dangereux. La fonction d’actualisation de TikTok est très utile car elle maintient les flux des utilisateurs intéressants et attrayants. Cependant, nous pouvons définir le destin de quelqu’un avec son apparence et ses capacités. Dans ce cas, nous devrons attendre un certain temps pour voir comment cette fonctionnalité fonctionne.