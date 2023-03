Comment éteindre le Samsung Galaxy S23 [4 Méthodes Differentes]

Vous voulez éteindre votre téléphone de la série Galaxy S23 ? Voici toutes les méthodes que vous pouvez suivre pour éteindre et allumer votre Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra.

Est-il vraiment difficile d’éteindre un téléphone Samsung Galaxy ? Eh bien, ce n’est pas le cas, mais le processus est différent de tout autre téléphone Android. Bixby est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas éteindre votre téléphone directement. Lorsque vous essayez d’éteindre votre appareil, cela déclenchera Bixby. Voyons donc toutes les solutions.

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez redémarrer votre téléphone. Il se peut que votre téléphone se bloque pendant les tâches ou que vous souhaitiez simplement redémarrer votre téléphone une fois par semaine ou à une période donnée pour nettoyer le cache afin d’améliorer les performances.

Si vous êtes un utilisateur Android depuis assez longtemps, vous savez qu’il existe différentes méthodes pour éteindre un téléphone Android. Et oui, il existe également des moyens qui n’incluent pas le bouton d’alimentation. En fait, nous avons partagé un guide dédié aux utilisateurs de Samsung pour éteindre leurs appareils sans bouton d’alimentation.

Commençons par la méthode facile.

Éteignez le Galaxy S23 à l’aide des boutons

Maintenant que vous savez utiliser le bouton d’alimentation, vous ne pouvez plus éteindre facilement votre téléphone Galaxy. Mais vous pouvez utiliser la combinaison de boutons. Voici ce que vous devez suivre.

Maintenez enfoncés les boutons de réduction du volume et d’alimentation de votre Galaxy S23.

Relâchez les deux boutons une fois que vous voyez les options. Appuyez maintenant sur l’icône Éteindre, puis confirmez pour éteindre votre téléphone.

Vous pouvez également choisir l’option de redémarrage.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pour allumer votre Galaxy S23.

Bouton d’alimentation de la carte sur le Galaxy S23

Étant donné que le bouton d’alimentation est mappé pour ouvrir Bixby par défaut, vous devez remapper le bouton si vous souhaitez éteindre votre Galaxy S23 à l’aide du bouton d’alimentation.

Sur votre Galaxy S23, ouvrez Paramètres. Faites défiler vers le bas et ouvrez les fonctionnalités avancées.

Ici, vous trouverez l’option Touche latérale, appuyez sur l’option. La touche latérale est le bouton d’alimentation. Maintenant, sous les options appuyer et maintenir, choisissez le menu Éteindre.

Une fois que vous avez remappé le bouton, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pour éteindre votre téléphone Galaxy S23.

Désactiver le Galaxy S23 à partir des paramètres rapides

Grâce à One UI, il existe différentes façons d’éteindre les téléphones Samsung. Et certains d’entre eux sont encore plus faciles que d’utiliser le bouton d’alimentation. C’est une de ces méthodes.

Déverrouillez votre Galaxy S23 et accédez à l’écran d’accueil. Maintenant, balayez vers le bas pour afficher les paramètres rapides. Balayez à nouveau vers le bas pour apporter plus d’options. Vous trouverez l’icône d’alimentation à côté de l’icône de recherche et avant l’icône des paramètres. Appuyez sur l’icône.

Il donnera des options de menu d’alimentation. Vous pouvez choisir Éteindre ou Redémarrer.

Éteignez le Galaxy S23 avec Bixby

Si vous ne souhaitez pas remapper votre touche latérale, vous pouvez l’utiliser pour ouvrir Bixby et utiliser Bixby pour éteindre votre téléphone.

Appuyez longuement sur la touche latérale/touche d’alimentation pour lancer Bixby. Demandez maintenant à Bixby d’éteindre votre téléphone. Il vous demandera de confirmer si vous souhaitez l’éteindre ou le redémarrer.

Dites ou choisissez l’option préférée.

Autres méthodes:

Vous pouvez également utiliser des applications tierces qui offrent des fonctions de raccourci. Mais cela n’est pas recommandé tant que vous n’avez pas l’application de confiance.

Faites-nous savoir quelle méthode vous suivez pour éteindre votre Galaxy S23. Si nous avons manqué une méthode utile qui devrait figurer dans ce guide, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

