ByteDance doit s’entendre sur un accord avec les États-Unis ou perdre TikTok

Tenez-vous bien, car le géant chinois des médias sociaux très populaire, TikTok, pourrait se libérer de sa société mère, ByteDance. Cette nouvelle vient en réponse aux inquiétudes croissantes des États-Unis concernant les risques potentiels pour la sécurité nationale.

Selon des sources proches du dossier, TikTok explore les possibilités de se séparer de ByteDance. Cela pourrait déboucher soit sur une vente, soit sur une introduction en bourse. Cependant, cette option est considérée comme un dernier recours. La société ne poursuivra cela que si sa proposition existante avec les responsables de la sécurité nationale des États-Unis ne parvient pas à être approuvée.

TikTok reste ferme dans son engagement à répondre aux préoccupations concernant la sécurité nationale en gardant les données et les systèmes des utilisateurs américains transparents et basés aux États-Unis. Ils ont même proposé la mise en œuvre d’une surveillance, d’un contrôle et d’une vérification robustes par des tiers pour renforcer encore leurs mesures de sécurité.

L’interdiction de TikTok ne résout pas nécessairement le problème principal

Alors que certains ont appelé à une interdiction ou à une séparation de TikTok, la société estime qu’aucune des deux options ne résout les problèmes plus larges de l’industrie en matière d’accès et de transfert de données. Alors, restez à l’écoute, car l’avenir de TikTok est définitivement à surveiller.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Dans le monde passionnant des médias sociaux, l’application vidéo abrégée TikTok a fait l’objet d’un test minutieux par le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) pour des raisons de sécurité nationale. Mais TikTok semble avoir un plan dans sa manche, nommé « Project Texas ».

Dans le cadre de cette initiative audacieuse, TikTok a accepté de faire appel aux géants de la technologie d’Oracle Corp. pour héberger toutes les données des utilisateurs américains. Oracle examinera également de plus près son logiciel. Afin de prouver leur engagement envers la sécurité nationale, TikTok a nommé un conseil de surveillance de trois personnes approuvé par le gouvernement pour surveiller chacun de leurs mouvements.

Dans une tournure des événements inquiétante, le processus d’test de la sécurité nationale par le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) s’est arrêté. Cela a laissé TikTok dans un état d’incertitude quant à son avenir dans le pays. TikTok a fait de son mieux pour répondre aux préoccupations. Cependant, les membres du ministère de la Justice du CFIUS ne semblent pas disposés à accepter leur proposition, comme le rapporte Bloomberg.

Le sort de TikTok reste incertain alors que le processus d’test se poursuit. Cela a laissé beaucoup de gens se demander ce que l’avenir réserve à cette plate-forme de médias sociaux très populaire. C’est un moment anxiogène pour l’entreprise et ses utilisateurs, dans l’attente de la décision. Toute décision qu’ils prennent pourrait avoir des implications majeures sur leur capacité à continuer à opérer aux États-Unis. Espérons qu’une résolution pourra être trouvée rapidement, afin que nous puissions tous pousser un soupir de soulagement collectif.

TikTok a subi des pressions ces derniers mois

L’application de médias sociaux chinois a récemment été examinée de près par les législateurs. La principale préoccupation est que ByteDance pourrait être contraint de partager les données des utilisateurs avec le gouvernement chinois. Par ailleurs, ils affirment que la Chine pourrait utiliser l’application comme outil d’influence. Pour ces raisons, les législateurs américains se sont réunis pour proposer que soit le gouvernement américain interdise TikTok aux États-Unis, soit ByteDance le vend.

Les législateurs ont même demandé au PDG de TikTok Shou Chew de témoigner devant la chambre du comité sur la confidentialité des données de l’application. Ils exigent également de connaître les pratiques de sécurité de l’application et leur relation avec le PCC.

Lors d’un récent vote, les républicains de la commission des affaires étrangères de la Chambre ont adopté une nouvelle loi. Cette nouvelle loi donne à Biden le pouvoir d’interdire toutes les applications qui présentent des menaces pour la sécurité aux États-Unis. Cela inclut également TikTok. Le vote est allé 24-16 en faveur de la nouvelle loi. La petite incertitude ici est de savoir quand la nouvelle loi atteindra le sol de la maison pour le vote final.