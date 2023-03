Pixelmator Pro ajoute un nouvel ensemble de « maquettes d’appareils premium » pour les derniers appareils Apple

En septembre dernier, Pixelmator Pro a lancé une mise à jour majeure avec de nouveaux modèles de canevas qui vous permettent de créer facilement des conceptions et des maquettes réutilisables. Dans une nouvelle mise à jour, l’application développe ces fonctionnalités avec un nouvel ensemble de « maquettes d’appareils au pixel près ».

L’équipe Pixelmator Pro a annoncé cette mise à jour dans un article de blog aujourd’hui. Déployé aujourd’hui, Pixelmator Pro ajoute 12 nouvelles « maquettes d’appareils premium » comprenant les derniers appareils Mac, iPhone et iPad. « Dans la mise à jour d’aujourd’hui, vous trouverez une collection de magnifiques maquettes réalistes et de superbes versions stylisées conçues par des artistes professionnels », déclare Pixelmator.

Pourquoi pourriez-vous utiliser ces maquettes ? L’entreprise explique :

Conçues selon les normes de conception d’Apple, les nouvelles maquettes d’appareils sont parfaites pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer – de l’utilisation personnelle à la publication Web, au marketing de produits, etc.

Vous pouvez facilement personnaliser les maquettes en remplaçant les images d’espace réservé par vos propres conceptions, ou choisir parmi une variété de beaux styles d’ombre et de couleurs d’arrière-plan pour trouver le look qui convient le mieux à votre conception. Et, avec des tailles d’écran au pixel près, vous pouvez être sûr que vos conceptions seront toujours exceptionnellement nettes.