Un youtubeur japonais a remporté les élections législatives mais a été exclu : trop d’absences

Il s’appelle Yoshikazu Higashitani et il a été élu en juillet : il ne s’est jamais présenté à une séance en classe, pas même après l’ultimatum.

Yoshikazu Higashitani, connu sous le nom de GaaSyy, était député et youtubeur, maintenant non plus. C’est devenu l’affaire du député fantôme recherché par la police qui a réussi à obtenir pour la première fois en 72 ans la peine la plus sévère que le Parlement japonais puisse infliger : l’expulsion. L’affaire Higashitani devient ainsi l’expérience ratée d’électeurs japonais contestataires, qui ont amené au parlement un youtubeur absent, enquêté par la police de Tokyo, et expulsé de sa tribune.

Il ne s’est présenté à aucune session parlementaire, c’est pourquoi les membres du Sénat ont décidé de le démettre de ses fonctions. Parallèlement, sa carrière sociale connaît un premier arrêt durant l’été, lorsque sa chaîne YouTube, où il publie des potins sur les célébrités, est fermée. Maintenant, il tient bon sur TikTok avec ses 200 000 abonnés. Pas mal, mais même pas des chiffres à faire tourner la tête.

L’expulsion du Parlement japonais

Elle a duré huit mois, puis la commission disciplinaire du Parlement japonais, composée de 10 collègues du Sénat de Higashitani, a décidé mardi de l’expulser en raison de son absentéisme. Muneo Suzuki, chef de la commission de discipline parlementaire, a déclaré mardi dans un article de blog que les membres de la commission avaient voté à l’unanimité pour l’expulser. « GaaSyy ne comprend pas les principes fondamentaux de la démocratie, qui est basée sur des lois et des règles », a ajouté plus tard Suzuki dans un communiqué publié par le Japan Times.

« Le député qui ne s’est jamais présenté », c’est le surnom donné à Higashitani, qui n’a même pas répondu à l’ultimatum lancé par le Parlement. En effet, la semaine dernière, on lui avait demandé de se présenter à Tokyo, où il aurait dû s’excuser pour ses absences continues. Cependant, la réponse de Higashitani est venue avec un flux en direct, d’autre part, c’est un homme des médias sociaux et non de la politique, il l’a démontré de toutes les manières. Il a expliqué qu’il ne se présenterait pas car il partait pour une mission humanitaire en Turquie. Ce n’est pas tout à fait vrai. En fait, selon le Japan Times, Higashitani se trouve au Moyen-Orient et n’a pas l’intention de partir.

L’ascension politique de Yoshikazu Higashitani

L’ancien législateur fait l’objet d’une enquête de la police de Tokyo pour intimidation et diffamation présumées de célébrités. En janvier 2023, le département a perquisitionné les domiciles de Higashitani pour des menaces présumées et des activités violentes. Le youtubeur a également utilisé cette excuse pour justifier son absentéisme, expliquant qu’il ne peut pas retourner au Japon car il craint d’être arrêté. En réalité, cependant, en vertu de la loi japonaise, les politiciens élus sont à l’abri de l’arrestation pendant les sessions parlementaires. Mais Higashitani, en perdant son siège, s’est également privé de ce privilège.

L’anomalie est en fait à la base. Comment un youtubeur avec une vie de montagnes russes s’est-il retrouvé au Parlement ? D’un côté, sa chaîne YouTube exposant les prétendus scandales de célébrités, qui a attiré 1,3 million d’abonnés avant sa fermeture en juillet, dont Takashi Tachibana, qui était alors le chef du parti marginal NHK, d’autre part les électeurs anti-establishment frustrés. avec le statu quo. Comme l’a expliqué Jiro Mizushima, professeur à l’Université de Chiba et expert en politique européenne au Japan Times : « Les déclarations de GaaSyy sont populistes. Contrairement aux célébrités précédentes élues au parlement, dans le cas de GaaSyy, la critique des élites vient au premier plan des politiques et prétend briser la domination des partis établis ».

