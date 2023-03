La mise à jour MIUI 14 est arrivée sur un autre smartphone !

La dernière mise à jour de MIUI 14 Global fait l’actualité depuis un certain temps maintenant, et sa sortie pour les modèles compatibles a fait parler de lui ces dernières semaines. Cette nouvelle version apporte un ensemble d’innovations et offre une meilleure expérience utilisateur par rapport aux anciennes versions. Il est excitant de savoir que le modèle Xiaomi 11 Lite reçoit enfin la mise à jour MIUI 14.

La mise à jour MIUI 14 arrive pour un autre smartphone

Xiaomi 11 Lite 5G, selon le rapport de Xiaomiui, a déjà commencé à recevoir la mise à jour MIUI 14 basée sur Android 13. La mise à jour est assez volumineuse, avec une taille de 3,6 Go et inclut le correctif de sécurité de février 2023. Ce qui améliore la sécurité du système. De plus, la mise à jour a un numéro de build de V14.0.2.0.TKQMIXM.

Selon les rapports récents, il a été souligné que la version à publier pour les utilisateurs de Mi Pilot sera mise à disposition pour une utilisation générale s’il n’y a pas de problèmes. Cela indique que si la mise à jour MIUI 14 ne pose aucun problème, elle sera disponible pour tous les utilisateurs.

Pour ceux qui ne le savent pas, MIUI est un firmware personnalisé de Xiaomi pour ses smartphones basés sur Android. Il s’agit d’un système d’exploitation convivial et personnalisable qui apporte plusieurs fonctionnalités intéressantes à l’appareil. Avec la sortie de MIUI 14, Xiaomi a une fois de plus prouvé son engagement. En offrant la meilleure expérience utilisateur à ses clients.

La dernière version de MIUI apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités. Y compris un panneau de notification amélioré, une meilleure interface utilisateur et des fonctionnalités de sécurité améliorées. De plus, il comprend également plusieurs améliorations de performances, rendant l’appareil plus rapide et plus fluide.

Xiaomi a toujours été connu pour fournir des mises à jour rapides de ses appareils, et la sortie de MIUI 14 pour Xiaomi 11 Lite ne fait pas exception. Cette dernière mise à jour améliorera sans aucun doute l’expérience utilisateur de l’appareil, le rendant plus convivial et efficace.