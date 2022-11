Mettez à jour votre Xiaomi vers Android 13 et MIUI 14 : liste complète des modèles et comment le faire

Si vous ne savez pas si votre mobile Xiaomi sera mis à jour vers MIUI 14 basé sur Android 13, vous pouvez le découvrir dans cette liste complète. De plus, nous vous expliquons étape par étape comment le mettre à jour.

Android 13 est déjà une réalité, donc la chose la plus normale est que vous vouliez savoir si votre mobile aura la nouvelle version du système d’exploitation. Dans ce guide, nous nous concentrons sur la marque Xiaomi pour vous donner la liste complète des téléphones Xiaomi qui se mettront à jour vers Android 13 sous MIUI 14, la nouvelle version de la couche de personnalisation du fabricant. Vous n’avez qu’à regarder cette liste pour confirmer si votre Xiaomi se mettra à jour ou non.

Une fois que vous l’avez vérifié, vous pouvez utiliser ce même guide pour découvrir comment vous pouvez mettre à jour le terminal étape par étape. De plus, nous vous expliquons également comment vous pouvez savoir si votre smartphone Xiaomi recevra la mise à jour et quand elle aura lieu. En bref, vous aurez ci-dessous toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si vous avez un mobile fabriqué par Xiaomi et que vous souhaitez profiter de l’actualité d’Android 13 et MIUI 14.

Téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers Android 13 et MIUI 14

La liste des mobiles qui seront mis à jour vers Android 13 est longue, avec des fabricants tels que Samsung, realme et Xiaomi lui-même qui ont déjà confirmé quels terminaux de leur catalogue recevront la nouvelle version. Dans le cas de la marque chinoise en vedette dans ce guide, il faut préciser qu’elle n’a officiellement confirmé l’arrivée d’Android 13 que sur trois de ses smartphones, mais on sait qu’il y aura bien d’autres chanceux. En fait, il existe déjà d’autres téléphones prêts à recevoir MIUI 14.

Un autre aspect à garder à l’esprit est que la famille Xiaomi peut également inclure des mobiles Redmi et des mobiles POCO, ils apparaîtront donc également dans la liste suivante. Ensuite, nous savons quels modèles Xiaomi seront mis à jour vers Android 13 et MIUI 14.

Xiaomi

Xiaomi Redmi

UN POCO PEU

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreux mobiles dont la mise à jour vers Android 13 sous MIUI 14 n’est pas confirmée pour le moment. Cependant, beaucoup d’entre eux sont des modèles relativement récents, même lancés en 2022, donc la chose la plus normale est d’attendre qu’ils reçoivent la mise à jour. Comme Xiaomi confirme qu’ils auront la nouvelle version du logiciel, nous mettrons à jour cette liste.

Quand les téléphones Xiaomi commencent-ils à se mettre à jour vers Android 13 ?

La mise à jour a déjà commencé, le Xiaomi 12 Pro a été le premier smartphone de la firme à se mettre à jour vers Android 13.

Xiaomi 12 Pro

Comment mettre à jour votre Xiaomi vers MIUI 14 avec Android 13

Une fois disponible, mettre à jour votre Xiaomi vers la dernière version de MIUI est extrêmement simple. Nous expliquons le processus étape par étape, avec des captures d’écran afin que vous puissiez voir clairement ce que vous avez à faire :

Entrez dans l’application mobile « Paramètres ». Appuyez sur la section « À propos du téléphone ». Allez dans la section « Version MIUI ». Téléchargez et installez la mise à jour.

Si vous souhaitez mettre à jour votre mobile Xiaomi avant les autres utilisateurs, vous pouvez configurer un paramètre simple qui vous permet de le faire. Grâce à cette fonction, Xiaomi vous enverra les mises à jour dès qu’elles seront disponibles, sans attendre leur sortie progressive. Voici la procédure à suivre :

Entrez les paramètres du mobile et appuyez sur « À propos du téléphone ». Appuyez sur la section « Version MIUI », avec une forme rectangulaire dans le coin supérieur gauche. Sur le nouvel écran, appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options qui s’affiche, sélectionnez « Mettre à jour les paramètres ». Une fois dans ce dernier menu, activez la case « Recevoir les mises à jour avant ».

Enfin, pour garder votre mobile Xiaomi à jour, nous vous recommandons également de faire attention aux applications. Comme nous vous l’expliquions il y a quelques mois, vous pouvez facilement mettre à jour les applications de votre Xiaomi à l’aide de MIUI Downloader, une application que vous pouvez télécharger gratuitement depuis le Google Play Store. Depuis l’onglet « Applications » de MIU Downloader, vous pouvez télécharger les dernières versions des applications développées par Xiaomi, telles que l’appareil photo ou la calculatrice.

Comment savoir si votre mobile Xiaomi sera mis à jour vers Android 13

Pour savoir si votre mobile Xiaomi recevra MIUI 14 et Android 13, la meilleure chose à faire est d’utiliser l’application MIUI Updater. Il vous suffit d’ouvrir cette application pour qu’elle vous informe si votre smartphone sera mis à jour vers les nouvelles versions du système d’exploitation, vous n’avez rien d’autre à faire. Vous pouvez télécharger MIUI Updater gratuitement dans le Google Play Store, nous vous laissons le lien ci-dessous.

Quand votre Xiaomi mettra-t-elle à jour MIUI 14 avec Android 13

Contrairement à Samsung, qui a déjà publié le plan de mise à jour de ses téléphones vers Android 13, Xiaomi n’a pas encore officialisé la date à laquelle ses terminaux se mettront à jour vers la nouvelle version du logiciel. Cependant, nous savons que le Xiaomi 12 Pro a déjà commencé cette mise à jour, et que le plus normal est que le reste des mobiles haut de gamme lancés par la firme ce 2022 suivra bientôt, comme le Xiaomi 12T Pro.

Pour que le reste des smartphones Xiaomi se mette à jour vers MIUI 14 avec Android 13, il faudra attendre 2023, même si, nous le répétons, Xiaomi n’a pas encore publié ses plans de mise à jour. Bien sûr, nous mettrons à jour ce guide dès que nous recevrons des informations officielles du fabricant chinois.

