Les algues pourraient être la nouvelle arme de Microsoft dans la lutte contre sa propre empreinte carbone

Pourquoi c’est important : Microsoft construit chaque année entre 50 et 100 nouveaux centres de données dans le monde pour prendre en charge les technologies et les services basés sur le cloud. Chaque centre contribue à une empreinte carbone énorme et en croissance constante, une empreinte que le géant du logiciel s’était précédemment engagée à éliminer d’ici 2030. Cela peut sembler un défi de taille, mais le titan de la technologie peut avoir une chance de se battre grâce à de nouveaux petits amis verts. .

En 2020, Microsoft a annoncé son engagement à atteindre un statut d’exploitation « négatif en carbone » d’ici 2030. La société a informé le monde de ses efforts d’élimination du carbone en 2021, après avoir financé l’élimination de plus d’un milliard de tonnes de dioxyde de carbone de l’environnement. . Malgré la suppression, l’entreprise a constaté que certains de ses objectifs d’émissions, à savoir les émissions du champ d’application 3, étaient toujours en hausse.

Les émissions de portée 3, qui sont des émissions dont une entreprise est indirectement responsable mais qui ne sont pas produites directement, sont extrêmement difficiles à contrôler. Microsoft a fait appel à Running Tide, une entreprise de restauration de la santé des océans spécialisée dans la conversion du cycle du carbone, pour aider à compenser l’impact de ces émissions et se rapprocher de leur objectif de carbone négatif.

La solution de Running Tide est basée sur le déplacement du carbone de ce que l’on appelle le cycle rapide du carbone vers le cycle lent du carbone. Le cycle rapide, qui maintient la circulation du carbone entre nos océans et notre atmosphère, s’achève en quelques années, permettant au niveau de carbone circulant dans notre atmosphère de rester élevé. Le cycle lent peut prendre des centaines à des millions d’années pour se terminer, gardant le carbone piégé dans le cycle et hors de notre atmosphère pendant des périodes beaucoup plus longues.

Running Tide tente de convertir le cycle du carbone en déployant des bouées de carbone spécialisées composées de calcaire et de matière forestière à des centaines de kilomètres du rivage. Ces bouées ensemencées d’algues sont ensuite laissées à dissoudre, aidant à préserver l’alcalinité de l’océan lorsque la bouée se décompose. L’algue ensemencée commence à se développer, éliminant le CO2 de l’atmosphère via la photosynthèse.

Les bouées finissent par se dégrader suffisamment pour perdre leur flottabilité et couler au fond de l’océan. Une fois suffisamment profond, le carbone est ensuite retenu par l’énorme pression de l’eau de l’océan, enfoui sous les sédiments océaniques ou consommé par la vie aquatique. Selon Running Tide, cette activité de conversion et l’immense pression de l’océan au-dessus maintiennent le carbone piégé et hors de la circulation atmosphérique pendant des centaines, voire des millions d’années.

La solution proposée semble bonne en théorie, mais la technologie est jeune et fait actuellement l’objet de tests supplémentaires. Dans une interview avec TechCrunch, Running Tide’s Jordan Breigher a déclaré que la société n’avait éliminé que moins de 1 000 tonnes de carbone lors de déploiements de test et de recherche, et avait pour objectif plus large d’éliminer plus de 12 000 tonnes de carbone au nom de Microsoft au cours des deux prochaines années.



