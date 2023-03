Votre appareil pourrait être le prochain en ligne pour la mise à jour MIUI 14 – Vérifiez l’éligibilité maintenant

MIUI 13 est sorti il ​​y a environ un an. Et MIUI 14, la prochaine itération du skin Android personnalisé de Xiaomi, a déjà été annoncée pour la Chine. Il a fait ses débuts avec le lancement de Xiaomi 13. Et à mesure que nous avançons avec 2023, de plus en plus d’anciens appareils Xiaomi recevront le nouveau skin qui sera basé sur Android 13.

Cependant, cela n’indique pas que tous les appareils précédents que Xiaomi a publiés recevront la mise à jour. Tous les anciens appareils ne sont pas éligibles pour la mise à jour. Mais selon les données de xiaomiui, il semble que la plupart des appareils lancés au début de 2020 et au-delà figurent sur les listes. Consultez-les pour voir si votre appareil est éligible pour obtenir MIUI 14 ou non.

Appareils Xiaomi éligibles pour MIUI 14

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Édition Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Zoom Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Tablette Xiaomi 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Appareils POCO éligibles pour MIUI 14

POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 / NFC

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

Lire aussi : La série Xiaomi 13S ne viendra pas, mais le Xiaomi 13 Ultra viendra

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Rejoignez Netcost-security.fr sur Telegram

Appareils Redmi éligibles pour MIUI 14

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Édition Découverte

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 SE (Inde)

Redmi Note 11 4G

Redmi Remarque 11T 5G

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11E

Redmi Note 11R

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Remarque 10T 5G

Redmi Note 10T Japon

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Remarque 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Jeu Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro +

Redmi K40

Jeu Redmi K40

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 11 Premier

Redmi 11 Premier 5G

Redmi 10C

Redmi 10A

Puissance du Redmi 10

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (Inde)

Redmi 10 Premier

Redmi 10 Premier 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Puissance du Redmi 9

Pad Redmi

Quand votre appareil recevra-t-il la nouvelle mise à jour ?

10 des appareils figurant sur la liste éligible recevront la mise à jour Global MIUI 14 plus tôt que les autres. Et nous nous attendons à ce que tous les autres commencent à recevoir la mise à jour à partir des 2e et 3e trimestres 2023.

Malheureusement, votre téléphone ne recevra pas la mise à jour majeure si vous ne voyez pas votre appareil sur les listes éligibles.