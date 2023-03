Le Samsung Galaxy S23 a-t-il un emplacement pour carte SD (avec des alternatives)

Vous voulez savoir si les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra disposent d’un emplacement pour carte SD ? découvrons-le.

Samsung a récemment publié sa dernière série phare appelée la série Galaxy S23. La série Galaxy S est populaire pour sa conception, son interface utilisateur et ses performances. La série comprend trois modèles : Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra.

Les trois téléphones diffèrent les uns des autres par de nombreux aspects tels que la conception, l’appareil photo et même certains matériels. Il existe également des spécifications similaires telles que le processeur, le GPU, les logiciels, les ports d’E / S, etc.

Les trois modèles sont disponibles dans différentes variantes de stockage. Cela commence à partir de 128 Go, ce qui est le moins cher et si vous montez, le prix de l’appareil augmentera également. Si vous cherchez à acheter un téléphone de la série Galaxy S23, vous devez savoir s’il est livré avec un support de stockage externe ou non, car une fois que vous avez acheté la variante de stockage, vous ne pouvez pas la changer.

La série Samsung Galaxy S23 a-t-elle un emplacement pour carte SD ?

Non, la série Galaxy S23 n’a pas de fente pour carte. Cela indique que vous ne pouvez pas utiliser une carte micro SD de la fente pour carte pour étendre le stockage de votre appareil. La même chose s’est produite avec la série Galaxy S22 l’année dernière.

Pourquoi le stockage extensible est-il important ?

Désormais, presque tous les fichiers sont plus volumineux qu’auparavant, qu’il s’agisse de films, de PDF, de documents, d’images, de jeux, d’applications, etc. Et maintenant, 128 Go, c’est un peu si vous téléchargez des fichiers volumineux, stockez des fichiers pour plus tard, prenez beaucoup de photos et effectuez d’autres tâches. Mais 128 Go n’est pas aussi cher que les autres variantes de stockage et donc au lieu de choisir une variante supérieure, il est logique d’opter pour une carte micro SD qui ne coûte pas si cher.

La série Samsung Galaxy S23 est livrée avec de sérieuses mises à niveau de l’appareil photo qui fournissent des photos en mégapixels et en résolution plus élevés, mais occupent également une énorme quantité d’espace sur l’appareil. Je ne peux pas dire que vous devriez limiter ou arrêter de prendre des photos ou des vidéos avec votre téléphone car c’est l’une des meilleures fonctionnalités et vous ne pouvez pas la gaspiller. Ainsi, au lieu de le limiter, vous pouvez opter pour plus de stockage ou vous pouvez étendre le stockage.

Vous savez maintenant que le plateau SIM des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra n’a pas d’emplacement pour carte microSD et pourquoi il devrait en avoir. Découvrons donc quelles autres options vous pouvez utiliser pour étendre votre stockage Galaxy S23.

Quelles alternatives vous pouvez utiliser pour étendre le stockage sur Galaxy S23

Même si le Galaxy S23 n’est pas livré avec un emplacement pour carte SD, vous pouvez étendre temporairement son stockage. Voici quelques pistes que vous pouvez suivre :

1. SSD externe : Il existe un tas de SSD externes disponibles qui peuvent être utilisés avec des PC et même des smartphones. Celles-ci sont assez rapides et plus fiables que les cartes microSD. Mais ceux-ci sont lourds au moins plus que ce que pèse une carte microSD.

Vous pouvez utiliser l’insert SSD chaque fois que cela est nécessaire et le retirer une fois le travail terminé. Mais d’un autre côté, ceux-ci sont assez chers. Il existe également des SSD de Samsung.

2. Lecteur de carte SD : Si vous possédez déjà une carte microSD et que vous souhaitez l’utiliser sur votre Galaxy S23, l’utilisation d’un lecteur de carte SD est la meilleure option. Tout d’abord, vous devez acheter un lecteur de carte de type C qui fonctionne sur un téléphone Samsung, puis insérer une carte MicroSD dans le lecteur de carte. Oui, il existe de nombreux lecteurs de cartes SD qui ne fonctionnent pas avec Samsung, alors assurez-vous d’acheter le bon.

3. Stockage en nuage : pour les utilisateurs qui utilisent constamment le Wi-Fi et qui n’ont aucune limite de données sur leur forfait, ils peuvent toujours compter sur le stockage en nuage. Il existe de nombreux stockages en nuage populaires et sécurisés tels que One Drive, Google Drive, etc.

Vous pouvez déplacer vos données du stockage du téléphone vers le stockage en nuage. Et lorsque vous avez besoin de ces données, accédez-y simplement depuis le cloud. Oui pour toute activité Cloud, vous aurez besoin d’une connexion Internet.

4. Gérer l’espace : si vous ne souhaitez pas dépenser en stockage supplémentaire, vous pouvez toujours gérer le stockage de votre appareil en conservant les fichiers importants et en supprimant les fichiers inutiles, le cache et les fichiers temporaires. L’application de fichiers de stock de Samsung dispose d’un outil puissant pour afficher les fichiers par catégorie, taille et date. Vous pouvez trier les fichiers et identifier les fichiers que vous pouvez supprimer pour économiser de l’espace sur le Galaxy S23.

Cela indique que même si vous achetez une variante de 128 Go, vous aurez toujours des options supplémentaires pour étendre le stockage de l’appareil sans fente pour carte SD. Si vous avez un téléphone Galaxy S23, quelle sera votre alternative préférée que vous pourrez utiliser ? Et si en cas de questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

Guides Galaxy S23 :

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.