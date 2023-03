Qu’est-ce que TikTok maintenant ? Tout ce que vous devez savoir sur le clone BeReal

Avec TikTok Now, le développeur chinois ByteDance a créé un clone de la populaire application française de médias sociaux BeReal. Ici, les utilisateurs peuvent prendre une photo ou une vidéo d’eux-mêmes tous les jours et voir ce que les autres utilisateurs faisaient à ce moment-là.

Contenu:

Que fait exactement TikTok Now ?

Le principe est très simple et fondamentalement le même qu’avec BeReal. Nous avons déjà présenté BeReal à ce stade. Une fois par jour, l’application demande à ses utilisateurs de prendre une photo ou une courte vidéo avec les caméras avant et arrière du smartphone en même temps. Cela se produit à un moment aléatoire de la journée.

Cela devrait donner un aperçu authentique de la vie quotidienne de la personne et montrer ce que la personne fait en ce moment. L’application est destinée à mettre fin aux images posées que vous verriez autrement sur les réseaux sociaux. Selon les développeurs des applications respectives, TikTok Now et BeReal devraient être plus authentiques.

Une autre caractéristique clé est que les utilisateurs ne peuvent voir les photos d’autres personnes qu’une fois qu’ils ont posté leur propre photo ce jour-là. De cette façon, TikTok veut éviter que les utilisateurs regardent simplement les photos d’autres personnes sans rien publier eux-mêmes. De plus, plus de contenu peut être créé pour l’application.

Sans votre propre photo, vous ne pouvez pas voir d’autres photos.

TikTok Now est-il sa propre application ?

Oui, dans ce pays, TikTok Now est une application autonome que vous pouvez télécharger depuis le Play Store ou l’App Store. Cependant, selon les rapports, TikTok Now est intégré en tant que fonctionnalité dans l’application TikTok aux États-Unis. Ici, les utilisateurs n’ont pas à télécharger une application distincte.

En Allemagne également, l’application principale TikTok fait référence à TikTok Now. Dans l’onglet « Amis », il y a un onglet « Maintenant » en haut (Android). Ici, vous pouvez publier votre « photo Now » du jour directement dans l’application TikTok et inviter des amis à TikTok Now :

Dans l’application TikTok standard, il y a un onglet Maintenant en haut ou en bas.

A l’heure de nos recherches, ce n’est pas possible sur iPhone. L’onglet « Maintenant », qui se trouve ci-dessous, fait toujours référence à l’application indépendante TikTok Now.

Vous ne pouvez pas voir les publications des autres utilisateurs de Now dans l’application TikTok, même sur la version Android. Vous avez toujours besoin de l’application autonome pour cela. Vous pouvez également utiliser votre compte TikTok pour Now.

Vous pouvez reconnaître TikTok Now par son logo : Le symbole a un fond bleu pixélisé avec un éclair noir dessus. En tant que développeur, TikTok Pte. ltée spécifié.

Mes photos et vidéos sont-elles publiques sur TikTok Now ?

Avec TikTok Now, vous décidez qui peut voir vos photos. Fondamentalement, vous avez la possibilité d’activer le « Compte privé » ou de le laisser désactivé. S’il est désactivé, votre contenu sur TikTok Now est visible publiquement par tous.

Si vous activez le compte privé, vous décidez vous-même. Seuls les utilisateurs que vous avez approuvés peuvent voir vos messages ici. Les utilisateurs qui vous suivent déjà à ce stade sont alors automatiquement approuvés. Cependant, vous pouvez les supprimer à nouveau si nécessaire.

Vous pouvez également décider qui peut commenter vos messages. Ceux-ci peuvent être des abonnés, des abonnés que vous suivez également ou personne – si vous voulez être laissé seul. Vous pouvez également créer ici une liste de comptes bloqués pour lesquels vous ne souhaitez pas voir votre contenu.

Vous décidez qui peut voir vos photos.

Est-ce que TikTok Now est gratuit ?

Oui, l’application autonome TikTok Now et les fonctionnalités disponibles dans l’application TikTok sont gratuites.

Avez-vous déjà essayé TikTok Now ou BeReal ? quelles sont vos expériences Une application est-elle meilleure que l’autre, ou les deux sont-elles redondantes ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

