Le Samsung Galaxy S24 a-t-il un emplacement pour carte SD

Le nouveau membre de la famille Galaxy, le Galaxy S24, est maintenant officiel. Samsung lance la série Galaxy S24 lors de l’événement Unpacked. Comme toujours, il y aura beaucoup de questions pour les utilisateurs qui envisagent d’acheter le nouveau Galaxy S24. L’une de ces questions est de savoir si le Galaxy S24 a un emplacement pour carte SD ou non. Nous y répondrons ici.

De nos jours, la plupart des téléphones haut de gamme sont proposés avec plusieurs options de stockage, allant même jusqu’à 1 To. Les options de stockage ne posent donc pas de problème. Mais les variantes de stockage supérieures coûtent cher et atteindre ce budget peut poser problème pour de nombreux utilisateurs. Dans ce cas, la carte SD est l’option la moins chère pour augmenter le stockage.

Ces dernières années, il y a eu une tendance parmi les entreprises à omettre l’emplacement pour carte SD de leurs téléphones. Par conséquent, de nombreux utilisateurs se posent toujours la même question lorsqu’un nouveau téléphone est commercialisé.

L’emplacement pour carte SD est très utile car il augmente le stockage du téléphone. Et le stockage est très important car les fichiers nécessitent désormais plus d’espace. Par exemple, les photos, vidéos et musiques de haute qualité pèsent plus lourd par rapport à il y a quelques années. Selon l’utilisation, la variante de stockage minimale requise peut différer pour différents utilisateurs. Pour un utilisateur normal avec une faible exposition médiatique, 128 Go peuvent suffire. Mais ceux qui prennent régulièrement des photos et enregistrent des vidéos auront besoin de 512 Go.

Le Galaxy S24 est-il livré avec un emplacement pour carte SD ?

Non, la série Galaxy S24 ne comporte pas d’emplacement pour carte SD. La série précédente, Galaxy S23, ne comportait également pas d’emplacement pour carte SD. Il était donc déjà prévu que la série Galaxy S24 ne comporterait pas d’emplacement pour carte SD.

Il existe quelques raisons pour lesquelles les entreprises retirent les emplacements pour carte SD. L’une des principales raisons est que l’espace requis rend l’appareil plus épais, mais la tendance est aux téléphones plus fins.

Si un emplacement pour carte SD n’est pas disponible, il existe néanmoins des moyens alternatifs pour étendre le stockage après l’achat de l’appareil. Cependant, ces solutions peuvent nécessiter de transporter des appareils externes avec vous.

Alternatives à la carte SD sur le Galaxy S24

Disque externe : De nos jours, de nombreux utilisateurs ont un SSD externe compact. Et les téléphones Samsung Galaxy prennent en charge ces SSD, donc chaque fois que vous avez besoin de stocker un gros fichier, vous pouvez connecter votre SSD et y déplacer le gros fichier. Et lorsque vous avez besoin d’accéder au fichier, vous pouvez reconnecter le disque.

Lecteur de carte SD : Si vous avez une carte SD mais que vous ne pouvez pas l’utiliser car l’emplacement pour carte SD est manquant, vous pouvez toujours l’utiliser en tant qu’appareil externe à l’aide d’un lecteur de carte SD. Il existe de nombreux types de lecteurs de carte SD disponibles. Il vous suffit de connecter le lecteur de carte à votre téléphone et vous pouvez accéder au contenu de votre carte SD.

Stockage en ligne : Si vous disposez d’un forfait Internet illimité ou de suffisamment de données, vous pouvez toujours opter pour un bon service de stockage en ligne. L’accès à One Drive est assez facile sur les téléphones Galaxy, mais vous pouvez également utiliser Google Cloud et d’autres services connus.

Donc, si vous rencontrez un problème de stockage sur votre téléphone, voici les solutions. Parfois, ces options peuvent devenir fastidieuses, c’est pourquoi achetez la version avec un stockage supérieur si vous en avez les moyens. Sinon, vous pouvez régulièrement libérer de l’espace sur votre téléphone pour garder le stockage sous contrôle.

