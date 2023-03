La gamme Galaxy S23 peut recevoir une énorme mise à jour – Attendez-vous à une amélioration des performances de l’appareil photo

Il est indéniable qu’il y a eu de nombreux problèmes avec la série Galaxy S23 depuis sa sortie. Du S23 Ultra aux S23 et S23+ classiques, les utilisateurs ont récemment signalé différents problèmes. Eh bien, Samsung a travaillé dur pour tous les réparer. Et selon un récent tweet d’un pronostiqueur, Samsung prévoit d’améliorer les performances de la gamme.

Fondamentalement, la «grande mise à jour» de la gamme Galaxy S23 se concentrera sur l’appareil photo. Et au cas où vous ne le sauriez pas, le S23 Ultra est déjà livré avec un capteur incroyable. Mais d’après quoi le pronostiqueur suggère, les performances de la caméra seront encore meilleures après la mise à jour. Les autres appareils de la série verront la même amélioration.

Système de photographie optimisé sur la série Galaxy S23 ?

Bien que le Galaxy S23 Ultra soit livré avec le capteur HP2 200MP de Samsung, il utilise un regroupement de pixels 16:1. Cela permet au téléphone de fournir des photos de 12 MP en mode par défaut. Comme la technique de regroupement de pixels permet à chaque pixel d’avoir plus de données, l’image résultante vise à être plus nette. Il promet également de fournir moins de bruit et une plage dynamique élevée.

Cependant, les autres téléphones de la gamme Galaxy S23 ne partagent pas la même histoire. Du moins, à ce stade, ils ne le font pas. Mais l’essentiel est que les utilisateurs de la série S23 ont signalé des problèmes de caméra. Certains disent que les capteurs prennent des photos floues, tandis que d’autres remarquent un décalage de l’obturateur.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Mais, selon un utilisateur de Reddit, ces problèmes ne sont pas nouveaux dans la série Galaxy S23. Au lieu de cela, ils ont été présents dans les files d’attente précédentes. Cependant, cette fois, les problèmes attirent davantage l’attention car de plus en plus d’utilisateurs les signalent. En fait, certains sont tellement frustrés qu’ils reprochent à Samsung d’être déconnecté de ses clients.

Heureusement, Samsung semble travailler sur ces problèmes. Et j’espère qu’avec la nouvelle mise à jour, tous les problèmes d’appareil photo avec la série Galaxy S23 disparaîtront. Par ailleurs, la mise à jour fait allusion à une amélioration des performances de l’appareil photo. Mais ce n’est pas encore confirmé. Donc, nous devrons attendre et voir.