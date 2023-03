Le test DXOMark révèle que la caméra Xiaomi 13 Pro présente des défauts

DXOMark est une étude de caméra renommée qui évalue et évalue les capacités de caméra des smartphones. Les smartphones de Huawei et Honor sont généralement en tête de liste. Selon le test, le Xiaomi 13 Pro se classe 16e au classement général et 15e dans la catégorie ultra-premium. Bien qu’il ne soit pas en tête de liste, il s’agit toujours d’un exploit impressionnant pour le géant chinois de la technologie.

Appareil photo Xiaomi 12S Ultra contre 13 Pro

Il convient de noter que les Xiaomi 12S Ultra et 13 Pro sont équipés de systèmes de caméra alimentés par Leica. Le Xiaomi 13 Pro dispose de trois caméras, toutes avec une résolution de 50 MP, dont une caméra principale avec un capteur Sony IMX 989 1″, une distance focale équivalente de 23 mm et un objectif à ouverture f/1.9, OIS et Dual Pixel PDAF. L’appareil photo ultra-large est doté d’un capteur 50 MP, d’un objectif 14 mm f/2.2 avec mise au point automatique, tandis que le téléobjectif est doté d’un capteur 50 MP, d’un objectif 75 mm et f/2.0 avec PDAF.

L’un des aspects les plus intéressants de l’appareil photo du Xiaomi 13 Pro est son téléobjectif. Bien qu’il n’offre qu’un zoom 3,2x par rapport au zoom 5x du Xiaomi 12S Ultra, il peut se concentrer sur des objets aussi proches que 10 cm, produisant un bokeh époustouflant. Il s’agit d’un avantage significatif pour quiconque prend fréquemment des photos en gros plan, comme des portraits.

De plus, le Xiaomi 13 Pro est classé 17e pour la référence d’affichage et 15e pour les performances des haut-parleurs. Néanmoins, notre sujet principal est la performance de l’appareil photo de l’appareil.

Performances de l’appareil photo Xiaomi 13 Pro

Selon DXOMark, les performances globales de l’appareil photo du smartphone sont tout simplement bonnes. Il a un bon niveau de détails, un bon contrôle de la saturation et un assez bon zoom. Les capacités d’enregistrement audio de l’appareil sont également extrêmement bonnes. Bien que les résultats indiquent également qu’il a du mal à capturer le moment dans des environnements difficiles tels que des scènes à contre-jour ou une faible luminosité, ne parvient pas à exposer correctement l’image dans des scénarios à contraste élevé et n’est pas approprié pour enregistrer des voix fortes telles que des concerts. Ils remarquent également que la lisibilité de l’écran de l’appareil est médiocre en plein soleil.

Malgré ces lacunes, les performances de l’appareil photo du Xiaomi 13 Pro sont toujours impressionnantes, marquant 132 points sur 152 possibles dans le test de DXOMark. L’appareil fonctionne bien en termes de détails, de contrôle de la saturation et de zoom, et ses capacités d’enregistrement audio sont également remarquables.

Comparaison avec d’autres smartphones

Selon DXOMark, le Honor Magic5 Pro est actuellement le smartphone le plus performant en termes d’appareil photo, suivi du Huawei Mate 50 Pro. Le Google Pixel 7 Pro est classé troisième, suivi de l’Apple iPhone 14 Pro Max. De plus, selon leur site Web, les Xiaomi 12S Ultra et Xiaomi 13 Pro fonctionnent presque à l’identique, avec le même score de 136 points et se classent 16e.

À mon avis, Xiaomi a fait un excellent travail avec l’appareil photo du 13 Pro, fournissant un système alimenté par Leica qui fonctionne exceptionnellement bien dans la plupart des scénarios. La capacité du téléobjectif à faire la mise au point sur des objets aussi proches que 10 cm change vraiment la donne pour les photographes portraitistes. Néanmoins, l’appareil manque d’OIS et se débat dans des conditions d’éclairage difficiles, ce qui nuit à ses performances globales.

Le téléobjectif de l’appareil peut être la solution idéale si vous êtes un photographe portraitiste qui prend fréquemment des gros plans. Cependant, si vous photographiez fréquemment dans des conditions de faible luminosité, vous voudrez peut-être envisager d’autres options.