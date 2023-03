Les téléphones OnePlus bénéficieront désormais de quatre ans de mises à niveau majeures et de cinq ans de correctifs de sécurité

L’industrie de la téléphonie mobile est assez complexe et seules les marques intelligentes et résistantes survivent. Pour conquérir le cœur des utilisateurs de téléphones mobiles, les marques doivent proposer des appareils dotés de la meilleure technologie disponible. Non seulement cela, ils doivent également prendre soin de ces appareils pendant des années. La mise à niveau du système qui se produit après la sortie des téléphones portables est un test de moralité pour les marques de téléphones portables. Pour ceux qui connaissent les téléphones mobiles, l’absence de mises à niveau du système est un obstacle majeur. Samsung propose des mises à jour aux utilisateurs d’Android depuis quatre ans. Maintenant que OnePlus est entré en scène, il s’est engagé à ce que ses téléphones portables prennent en charge quatre mises à niveau majeures d’Android. Ce n’est pas tout, la société publiera également des mises à niveau de sécurité sur ses téléphones mobiles pendant cinq ans.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Les téléphones OnePlus recevront de bonnes mises à jour

Étant donné que tous les appareils mobiles actuels de OnePlus fonctionnent sous Android 13, cela implique que les appareils OnePlus peuvent utiliser le futur skin Android Android 17. Les utilisateurs de OnePlus 11, OnePlus Ace2 et OnePlus Ace 2V bénéficieront de ce qui pourrait être la mise à jour de maintenance de version logicielle la plus longue du secteur, a déclaré Li Jie, directeur de OnePlus.

Parmi ceux-ci, le OnePlus 11 bénéficiera de cinq ans de mises à jour de sécurité (jusqu’en 2028) et de quatre ans de mises à jour majeures de la version Android (jusqu’en 2027). Les OnePlus Ace 2 et OnePlus Ace 2V bénéficieront également de la même mise à jour que le OnePlus 11. D’autres téléphones mobiles OnePlus comme le OnePlus 10 Pro, OnePlus Ace Pro, OnePlus Ace et OnePlus Ace Racing Edition qui ont été publiés avant la déclaration de OnePlus seront bénéficient également. Cependant, ils recevront des mises à jour en fonction de leur date de sortie. Par exemple, le OnePlus 10 Pro qui est sorti l’année dernière recevra des mises à jour majeures jusqu’en 2026.

Bien que cela puisse sembler une option simple, OnePlus a déclaré qu’il nécessiterait un investissement de plus de 100 millions de yuans en R&D. Cependant, cela en vaudra la peine car les utilisateurs ne ressentiront pas le besoin de remplacer leur téléphone portable chaque année.