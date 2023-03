Whatsapp remplace enfin les numéros de téléphone par des noms d’utilisateur

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée populaire, déploie une nouvelle mise à jour via le programme bêta de Google Play, portant la version à 2.23.5.12. La mise à jour inclut une nouvelle fonctionnalité qui sera certainement bien accueillie par de nombreux utilisateurs. Surtout ceux qui font partie de discussions en grand groupe. La fonctionnalité remplace les numéros de téléphone par des noms push dans la liste de discussion lorsque vous recevez un message d’un contact inconnu dans une discussion de groupe.

Les noms d’utilisateur remplaceront les numéros de téléphone sur Whatsapp

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Selon Wabetainfo, cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.22.25.10. La mise à jour initiale a échangé les numéros de téléphone par les noms d’utilisateur dans la bulle de message dans les discussions de groupe. Faciliter la reconnaissance des messages de contacts inconnus dans vos discussions de groupe. Avec la dernière mise à jour, WhatsApp a étendu cette fonctionnalité à la liste de discussion.

Le nom du push remplacera désormais le numéro de téléphone dans la liste de chat. Permettre aux utilisateurs de comprendre plus facilement qui est le contact inconnu. Sans avoir à enregistrer le numéro en tant que nouveau contact. Ceci est particulièrement utile dans les discussions en grand groupe où il peut être difficile d’identifier les membres inconnus du groupe. Le nom du push peut également apparaître à la place du numéro de téléphone dans différentes sections de l’application, telles que la liste des participants du groupe.

Bien que la fonctionnalité ait été publiée pour certains testeurs bêta iOS après l’installation de la version bêta de WhatsApp pour iOS 23.5.0.73, cela n’implique pas que le numéro de téléphone soit masqué pour les membres du groupe car il est toujours visible dans la bulle de discussion.

La nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible pour certains bêta-testeurs qui installent les dernières mises à jour de la version bêta de WhatsApp pour Android à partir du Play Store. Il devrait être mis à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs au cours des prochains jours. Espérons que nous pourrons communiquer uniquement via des noms d’utilisateur dans l’application à l’avenir.

Dans l’ensemble, cette mise à jour sera certainement un changement bienvenu pour de nombreux utilisateurs de WhatsApp qui ont eu du mal à identifier des contacts inconnus dans les discussions de groupe. La fonction push name facilitera sans aucun doute la gestion des discussions de groupe et rendra la communication plus efficace. Nous continuerons à surveiller les mises à jour de WhatsApp et vous apporterons les dernières nouvelles sur tout développement ultérieur.