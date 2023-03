La mise à jour GPT 4 apportera ces changements révolutionnaires à ChatGPT

Ces derniers mois, ChatGPT est devenu un outil d’IA très populaire, utilisé par des personnes du monde entier. Cependant, Microsoft a récemment annoncé qu’il prévoyait de mettre à niveau la technologie derrière ChatGPT avec une mise à jour qui pourrait potentiellement la pousser encore plus loin sous les projecteurs. Cette mise à jour devrait s’appeler GPT-4 et pourrait être lancée dès la semaine prochaine. Selon Andreas Braun, directeur de la technologie chez Microsoft Allemagne, qui a annoncé la nouvelle lors d’un événement intitulé « AI in Focus – Coup d’envoi numérique ».

ChatGPT : la mise à jour GPT 4 devrait arriver dans quelques jours avec de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires

GPT-4 est la technologie qui alimente ChatGPT. Et avec la nouvelle mise à jour, il fournira à ChatGPT la possibilité de créer des vidéos en plus de ses réponses textuelles actuelles. Bien que ChatGPT ne soit pas le premier outil d’IA à produire des vidéos créées par l’IA. En tant que propriétaire de Facebook, Meta a lancé Make-A-Video en 2022, qui peut créer des vidéos réalistes basées sur de courtes invites de texte. Il est donc excitant de voir que ChatGPT aura bientôt des capacités similaires.

Lors du récent événement AI, Microsoft a expliqué que GPT-4 serait multimodal, ce qui permettrait à l’IA de traduire le texte d’un utilisateur en images, musique et vidéo. Holger Kenn, directeur de la stratégie commerciale chez Microsoft Allemagne, a donné un exemple de la façon dont un centre d’appels pourrait utiliser GPT-4 pour convertir automatiquement les conversations téléphoniques entre employés et clients en texte, ce qui permettrait d’économiser beaucoup de temps et d’efforts qui seraient auparavant passé à résumer ces appels une fois qu’ils sont terminés.

Il convient de noter que Microsoft n’a pas abordé son intégration de ChatGPT dans son navigateur Web Bing. Compte tenu de toute la polémique récente qu’elle a suscitée. Cependant, il est excitant de voir que GPT-4 sera bientôt lancé. Et nous avons hâte de voir les nouvelles fonctionnalités que ChatGPT bénéficiera de cette mise à jour. Il est également intéressant de voir si Microsoft peut résoudre les problèmes rencontrés avec son assistant IA.