Intel reprend le record du monde Cinebench avec 56 cœurs Sapphire Rapids Xeon-W

Depuis 2019, Intel fait face à une concurrence féroce de la part de l’équipe rouge. L’architecture Zen 2 a permis à AMD d’obtenir la première place sur les benchmarks. En fait, si vous comparez le Ryzen 9 3950X avec le Core i9-9900K, vous verrez une énorme différence. Et le Core i9-9900K était l’une des puces les plus haut de gamme de l’équipe bleue.

L’histoire était la même pour la gamme de stations de travail, et peu de temps après, les processeurs de serveur Epyc Rome ont commencé à enlever l’avance d’Intel Xeon sur le marché. Pour être exact, Intel a du mal à combattre AMD depuis quatre ans. Mais cette fois, avec le Xeon W9-3495X à 56 cœurs, l’équipe bleue est de retour dans les affaires.

Intel reprend la tête de Cinebench avec le Xeon W9-3495X

Le Saphire Rapids, la puce haut de gamme actuelle d’Intel, utilise un processus de 10 nm et possède 56 cœurs. Tous ces cœurs sont des cœurs P, ce qui indique qu’ils utilisent l’architecture Golden Cove dans les processeurs de 12e génération. Les overclockeurs extrêmes Team Safedisk et OGS ont utilisé de l’azote liquide et d’autres techniques d’overclocking pour maximiser tous ces cœurs.

Auparavant, Safedisk avait donné au Threadripper Pro 5995WX à 64 cœurs le record du monde en le poussant à 5,4 GHz. Et le 22 février, Safedisk a battu ce record avec l’Intel W9-3495X cadencé à 5,2 GHz. Et maintenant, l’équipe OGS a repoussé les limites du Xeon et lui a fait atteindre une vitesse d’horloge de 5,4 GHz, lui attribuant finalement un nouveau record du monde.

Pour l’équipe bleue, ce résultat d’overclocking montre tout le potentiel de son chipset. Cependant, cela n’indique pas nécessairement qu’Intel reviendra à une position dominante sur le marché. Par exemple, tous les processeurs Sapphire Rapids, y compris le W9-3495X, consomment beaucoup d’énergie même lorsqu’ils ne sont pas au maximum.

Et AMD n’a pas encore sorti les processeurs Threadripper avec l’architecture Zen 4, qui devrait avoir jusqu’à 96 cœurs. Il serait donc prudent de dire que le record d’Intel pourrait ne pas rester longtemps au sommet.