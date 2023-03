Un développeur crée un émulateur capable de jouer à d’anciens jeux iPhone sur un ordinateur

Lorsque l’App Store a été annoncé en 2008, il a ouvert la porte à de nombreux développeurs pour apporter des jeux sur l’iPhone et l’iPod touch. Les appareils d’Apple sont devenus connus pour avoir des jeux mobiles populaires comme Super Monkey Ball, Flight Control et Angry Birds. Au fil du temps, certains de ces jeux ont été interrompus et n’ont plus jamais reçu de mises à jour pour fonctionner sur des appareils plus modernes. Mais un développeur a créé un moyen de les émuler sur un ordinateur.

Comment un développeur a réussi à exécuter des jeux iPhone sur un ordinateur

À l’occasion du 15e anniversaire du SDK iPhone, Hikari pas Yume a publié un outil appelé « touchHLE ». Ce qu’il fait est essentiellement d’émuler d’anciennes applications créées pour iPhone OS directement sur des Mac ou même des PC Windows. Émuler iOS n’est certainement pas simple et très peu de gens ont réussi à le faire jusqu’à présent, étant donné que non seulement le système est la propriété d’Apple, mais il est également conçu pour fonctionner sur du matériel spécifique.

Mais comme l’ont prouvé d’autres développeurs, l’émulation d’anciennes versions du système d’exploitation est un peu moins difficile, car ces versions comportent de nombreux exploits connus et reposent sur un matériel moins complexe. Cependant, au lieu d’essayer d’exécuter l’ensemble du système d’exploitation de l’iPhone, Hikari s’est concentré sur la création d’un outil pour exécuter des applications spécifiques.

Plus précisément, elle voulait exécuter le jeu classique Super Monkey Ball, qui était un succès dans le passé. En tant que tel, touchHLE a été optimisé pour émuler des jeux. L’outil peut simuler des touches sur l’écran, jouer des sons et même utiliser des joysticks pour remplacer les commandes de l’accéléromètre qui étaient utilisées par des jeux comme Super Monkey Ball.

Selon Hikari, c’est un projet qu’elle a créé pour elle-même. Dans le même temps, elle a pris soin de n’utiliser aucun code écrit par Apple, afin d’éviter les accusations de violation du droit d’auteur (via Top Tier List).

J’ai été extrêmement prudent au cours de ce projet, peut-être plus prudent que la plupart des gens, pour ne pas violer les droits d’auteur d’Apple dans la mesure du possible. Je n’utilise aucun code écrit par Apple, j’ai pris soin d’éviter la rétro-ingénierie de l’iPhone OS lui-même. Et pour utiliser le projet, pour utiliser le code que j’ai écrit, vous n’avez pas à violer les droits d’auteur d’Apple. Vous pouvez télécharger le projet, et il ne contient rien qui soit illégal à distribuer.

Quels jeux peut-il exécuter?

Étonnamment, l’outil fonctionne très bien, et j’ai pu le tester moi-même sur mon MacBook Air M1. C’était génial de pouvoir interagir avec un jeu qui m’a ramené à l’époque de l’iPhone 3G et du lancement de l’App Store. En même temps, j’étais curieux de savoir si l’outil pouvait exécuter d’autres jeux, et c’est le cas, dans certains cas.

Hikari explique que des jeux comme Crash Bandicoot : Nitro Kart 3D fonctionnent bien avec l’outil car les exigences sont presque les mêmes que Super Monkey Ball, puisque les deux jeux sont sortis à peu près au même moment. Bien sûr, l’outil ne peut pas exécuter de jeux plus récents et complexes qui nécessitent un matériel avancé.

Personnellement, je suis un grand fan de l’émulation car cela nous permet de garder en vie une partie de notre histoire. Lorsque Apple a abandonné la prise en charge des applications 32 bits dans iOS, de nombreuses personnes ne pouvaient plus jamais jouer à certains jeux plus anciens qu’elles aimaient. Des projets comme celui d’Hikari nous permettent de revisiter ces jeux. Dans le même temps, il est intéressant de voir les progrès réalisés dans l’émulation d’iOS sur d’autres plates-formes.

Vous pouvez voir touchHLE en action dans une vidéo réalisée par la chaîne YouTube Stop Skeletons From Fighting. Et si vous souhaitez essayer l’émulateur vous-même, touchHLE est disponible sur GitHub.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :