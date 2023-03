Vous ne pouvez pas obtenir l’iPad Pro 2024 si votre poche n’est pas profonde

Apple est connu pour sortir des appareils « chers », mais son marché reste solide. Les fans d’Apple peuvent déplorer que l’appareil soit trop cher, mais croyez-moi, une fois que l’appareil sera sur le marché, ils en achèteront un. Pour cette raison et d’autres, Apple n’a pas ralenti en ce qui concerne l’augmentation des prix. Apple a l’intention de proposer un iPad Pro OLED en 2024, selon MacRumors. Le rapport révèle également que le prochain iPad Pro deviendra beaucoup plus cher que le MacBook Pro. L’iPad Pro 2024 est disponible en deux tailles, 11 et 13 pouces, comme indiqué dans le rapport. Pour leur prix, le modèle 11 pouces commencera à 1 500 $ tandis que le modèle 13 pouces commencera à environ 1 800 $.

Détails succincts de l’iPad Pro 2024

L’écran OLED de l’iPad Pro a un coût relativement élevé, ce qui est à l’origine de la hausse des prix. Cet écran est un panneau OLED avec une structure tandem à double couche qui comporte deux couches électroluminescentes. Dans l’ensemble, la luminosité de l’écran du panneau à structure double couche est supérieure à celle d’un panneau OLED à une seule couche. Sa taille peut être doublée et sa durée de vie peut être quadruplée.

De plus, cet écran utilise des transistors à couches minces en oxyde polycristallin à basse température (LTPO), qui peuvent économiser de 5 à 10 % la consommation d’énergie. Le prix est incroyablement élevé car le processus de production doit intégrer des masques métalliques de précision supplémentaires (FMM). Selon les rapports, Samsung et LG sont les fournisseurs des panneaux OLED utilisés dans le nouvel iPad Pro.

La rumeur dit que 2024 sera une année très excitante pour les fans d’Apple. Selon plusieurs analystes du marché, Apple lancerait son iPad pliable cette année-là. Bien que la société travaille avec LG et Samsung pour créer un écran pliable de 20,25 pouces, les rapports actuels indiquent un écran pliable de grande taille. La société travaille également sur de nouveaux modèles d’iPad Pro avec des panneaux OLED pour 2024.