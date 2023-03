Comment utiliser le chat vocal Discord sur PlayStation 5

Depuis que les bêta-testeurs du logiciel PS5 ont reçu la mise à jour pour utiliser Discord, tous les autres utilisateurs de la PS5 attendent cette mise à jour avec impatience. Vous voyez, avoir une intégration de discorde dans votre console est super important. Un très grand nombre de personnes utilisent le chat Discord ou passent des appels audio avec leurs amis lorsqu’ils jouent à des jeux ensemble. Discord est particulièrement utile lorsque vous jouez à des jeux qui n’ont pas de chat vocal en jeu.

Récemment, les utilisateurs de la console PS5 venaient de recevoir une toute nouvelle mise à jour. Cette mise à jour vous permet enfin d’utiliser officiellement Discord sur votre PS5. Cependant, tout comme la version Xbox de Discord, la version PS5 de Discord présente certains types de limitations. Cela indique que vous ne pouvez pas rejoindre directement en utilisant votre console elle-même. Donc, si vous êtes quelqu’un qui découvre Discord ou envisagez de configurer Discord sur sa PS5, ce guide est fait pour vous.

Avant de parler des étapes à suivre pour utiliser Discord sur votre PS5, il y a une chose importante que vous devez savoir. Vous devriez déjà avoir lié votre compte PS5 à Discord. Parce que ce n’est qu’ainsi que le chat vocal fonctionnera sur votre PS5.

Liez votre compte PSN à Discord

Vous pouvez suivre deux méthodes pour lier votre compte Discord au compte PSN. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.

Associez votre compte PSN à Discord sur PS5

Ouvrez la page Paramètres sur votre PS5. Sous Paramètres, sélectionnez Utilisateurs et comptes suivi de Services liés. Dans cette liste de services liés, recherchez et sélectionnez l’option Discord. Il vous sera demandé de vous connecter avec votre compte PSN. Connectez-vous et suivez les instructions à l’écran qui vous montrent comment sécuriser et vérifier votre compte Discord.

Liez votre compte PSN à Discord via l’application Discord

L’application Discord est disponible gratuitement sur Android et iPhone. Si vous n’avez pas de compte, créez un compte Discord maintenant. Une fois que vous avez configuré votre compte Discord, voici les étapes pour lier votre compte PSN sur Discord via l’application Discord.

Ouvrez l’application Discord et sélectionnez l’icône Paramètres utilisateur.

Sélectionnez l’option Connexions suivie de Ajouter.

Ici, choisissez le logo PlayStation.

Il vous sera demandé de vous connecter à votre compte PSN. Une fois que vous avez confirmé que vous avez connecté votre compte PSN, vous pouvez choisir d’afficher votre PSN comme statut Discord.

Rejoindre un canal vocal sur Discord

Désormais, l’application Discord sur votre PS5 ne vous permet pas de rejoindre un canal vocal via votre PS5. Au lieu de cela, vous devrez utiliser votre téléphone portable pour rejoindre un canal vocal. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, pas de problème. Vous pouvez suivre ces étapes simples et faciles à comprendre.

Connectez votre appareil mobile et votre PS5 à Internet. Il n’est pas nécessaire qu’il soit connecté au même réseau wifi. Lancez l’application Discord sur votre téléphone mobile. Maintenant, vous pouvez soit créer votre propre canal vocal, soit simplement en rejoindre un qui a été créé par vos amis. Vous devriez également voir une option indiquant Rejoindre sur PlayStation. Appuyez dessus. Vous pouvez balayer vers le haut depuis le chat connecté pour voir l’option.

Dans la liste, sélectionnez votre PlayStation pour la connecter au canal vocal. La PS5 affichera désormais une notification Afficher le chat vocal Discord. Sélectionnez-le. La PS5 va maintenant ouvrir la carte Discord Voice Chat. Vous pourrez contrôler les niveaux de voix et également pouvoir vous désactiver et réactiver ici.

Qu’y a-t-il sur l’écran de chat vocal Discord

Tout en haut, vous verrez le type de chat vocal. Ce sera le chat vocal Discord normal. En dessous, vous pourrez voir le nombre total de chats vocaux dans lesquels vous êtes. Vous pouvez également basculer facilement entre les chats vocaux ici. Il existe d’autres contrôles dans le chat Discord Voice que vous pouvez gérer.

Vous pouvez facilement équilibrer l’audio entre l’audio de votre Discord et l’audio de votre console, mettre tout le monde en sourdine, régler le niveau de votre microphone et même permettre à votre voix d’être utilisée dans les émissions et les clips vidéo d’autres joueurs. Vous pouvez également utiliser le bouton Signaler au cas où quelqu’un se comporte mal ou spamme simplement le chat vocal sans raison. Enfin, vous pouvez également quitter le chat vocal si vous le souhaitez en sélectionnant le bouton Quitter.

En bas, vous pouvez voir tous les membres du chat Discord Voice. S’ils ont lié leur compte PSN, vous verrez le nom du compte PSN ainsi que le logo PlayStation à côté de leur nom. Cette zone affiche également des informations telles que le nom du jeu auquel ils jouent ainsi que le nom de la console. Il y a aussi le statut du micro, l’option d’ajout d’un ami ainsi que l’option de rejoindre un jeu auquel votre ami joue.

Les points importants:

L’audio du Discord Voice Chat ne sera pas enregistré lorsque vous créerez des captures et des diffusions sur votre console PS5. De plus, vous ne pourrez pas utiliser votre Voice Party et Discord Voice Chat en même temps.

Le chat vocal Discord et le chat vocal de groupe ne fonctionneront pas en même temps.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez utiliser le Discord Voice Chat sur votre PS5. C’est une fonctionnalité intéressante qui a finalement fait son chemin vers la console. Bien sûr, il a fallu du temps pour être disponible sur la PS5, mais maintenant qu’il est enfin là, de nombreux joueurs trouveront désormais un soulagement au lieu de devoir s’en tenir à leur téléphone portable pour utiliser Discord tout en jouant sur la PS5.

