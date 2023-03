La mise à jour stable d’Android 13 est mise en ligne pour Realme 10 et l’accès anticipé pour trois autres téléphones

Realme déploie régulièrement Realme UI 4.0 basé sur Android 13 pour ses appareils. Récemment, la société a publié Android 13, y compris Early Access et Open Beta pour plusieurs de ses téléphones. Realme 10 est désormais le dernier téléphone Realme à recevoir la mise à jour stable Android 13 et Realme UI 4.

En plus d’Android 13 stable, trois téléphones Realme bénéficient d’un accès anticipé à Android 13. Ces téléphones sont Realme Narzo 50A, Realme C25s et Realme 8 Pro. La mise à jour stable est disponible pour tout le monde par lots, tandis que l’accès anticipé est la première version pour les tests bêta et peut contenir des bugs.

La mise à jour Realme 10 Android 13 est en cours de déploiement avec le numéro de build RMX3630_11.C.04. Il s’agit de la première grande mise à jour majeure. Et il vient dans une grande taille. Si vous êtes un utilisateur de Realme 10, assurez-vous de mettre à jour la version requise RMX3630_11.A.27 | RMX3630_11.A.28 pour recevoir la dernière mise à jour Android 13 et Realme UI 4.0.

L’application d’accès anticipé pour Narzo 50A, Realme C25s et Realme 8 Pro est ouverte à partir d’aujourd’hui. Donc, si vous avez l’un des trois téléphones et que vous souhaitez essayer les avantages d’Android 13 et de Realme UI 4.0, vous pouvez soumettre votre candidature directement depuis votre téléphone. Avant de postuler, vous devez vous assurer que votre téléphone fonctionne sur la version requise.

Realme Narzo 50A – RMX3430_11.C.14 | RMX3430_11.C.16

Realme C25 – RMX3197_11.C.14 | RMX3197_11.C.16

Realme 8 Pro – RMX3081_11.C.25 | RMX3081_11.C.26

Pour demander un accès anticipé à Android 13, vous pouvez ouvrir Paramètres, puis accéder à Mise à jour logicielle. Appuyez sur trois points et sélectionnez Versions d’essai > Accès anticipé > Appliquer maintenant, puis Soumettre. Après avoir demandé un accès anticipé, vous recevrez la mise à jour.

En parlant de nouvelles fonctionnalités, l’interface utilisateur Realme 4.0 basée sur Android 13 apporte des fonctionnalités telles que Aquamorphic Design, un nouveau type de Always on Display, de nouveaux contrôles multimédias, l’optimisation Screencast, une confidentialité et une sécurité améliorées, et plus encore. Vous pouvez vérifier plus de fonctionnalités ici.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

Vérifiez également :

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.