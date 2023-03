Voici comment vérifier l’état de la batterie de Samsung, tout comme l’iPhone

La durée de vie de la batterie des smartphones est une préoccupation commune parmi les utilisateurs. La frustration de devoir charger constamment un appareil ou de subir une diminution de la santé de la batterie peut être écrasante. Samsung, un important fabricant de smartphones, a inclus une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler l’état de leur batterie.

Bien qu’un certain degré de dégradation de la batterie au fil du temps soit attendu, des baisses drastiques de la santé de la batterie sont rares. Pour résoudre ce problème, Samsung a fourni un moyen de vérifier l’état de la batterie, tout comme ce qui est disponible sur l’iPhone, et même de demander des réparations. Cette fonctionnalité est accessible via l’application « Samsung Members », qui est préinstallée sur les appareils Samsung.

Comment vérifier l’état de la batterie des smartphones Samsung

Contrairement aux autres appareils Android, les appareils Samsung sont dotés d’une fonction native de vérification de l’état de la batterie. Cela élimine le besoin de télécharger des applications tierces pour surveiller la batterie. Cependant, certains utilisateurs peuvent toujours préférer utiliser de telles applications.

Pour accéder à la fonction de vérification de l’état de la batterie sur un appareil Samsung, les utilisateurs peuvent suivre ces étapes :

Ouvrez l’application « Membres Samsung ». Rendez-vous dans l’onglet « Assistance » situé en bas à droite de l’écran. Cliquez sur « Diagnostics du téléphone ». Sélectionnez l’option « Batterie ». Lancez le diagnostic de la batterie.

Une fois les diagnostics terminés, des informations sur l’état de la batterie s’affichent à l’écran. Si des réparations sont nécessaires, les utilisateurs peuvent accéder aux options de réparation via l’application « Samsung Members ». Les étapes suivantes peuvent être suivies :

Allez dans l’onglet « Assistance ». Faites défiler jusqu’à la section « Foire aux questions ». Appuyez sur « Batterie ». Cliquez sur « Demander une réparation ».

Il est important de noter que Samsung propose des options de support supplémentaires pour les utilisateurs. Ces options incluent la prise de contact avec un agent de service technique spécialisé via le chat textuel ou l’assistance à distance.

Dans l’ensemble, l’inclusion par Samsung d’une fonction de vérification de l’état de la batterie offre aux utilisateurs un moyen pratique et fiable de surveiller et de contrôler la durée de vie de la batterie de leur appareil. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent prendre des mesures proactives pour s’assurer que les batteries de leurs appareils restent en bon état et durent plus longtemps.

Signes que la batterie doit être remplacée

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine