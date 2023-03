Assemblée des actionnaires d’Apple: les investisseurs approuvent la réduction de salaire de 50 millions de dollars de Tim Cook, plus

Apple a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle des actionnaires précédemment prévue, qui s’est apparemment déroulée sans aucun drame. Comme le résume Bloomberg, les investisseurs d’Apple « ont réélu son conseil d’administration, approuvé son plan de rémunération et se sont opposés aux propositions d’actionnaires auxquelles la société s’est opposée ». Cela donne effectivement à Apple un « balayage net ».

L’assemblée des actionnaires d’aujourd’hui s’est tenue virtuellement, et Bloomberg dit que les dirigeants d’Apple sont apparus sous forme de Memojis lors de la réunion. Les actionnaires qui ont soumis des propositions « se sont exprimés via des messages préenregistrés ». Apple a également présenté une poignée de vidéos mettant en évidence sa gamme actuelle de produits.

Parmi les mesures qui n’ont pas réussi à obtenir l’approbation des investisseurs, il y en avait une qui appelait Apple à « faire rapport chaque année sur sa dépendance à l’égard de la Chine ». Apple a repoussé la proposition et a réitéré son engagement envers les droits de l’homme.

Autres propositions ratées, telles que récapitulées par Bloomberg :

Une mesure de « droits civils » visait à commander un audit de l’entreprise sur l’impact d’Apple dans ce domaine, y compris ses efforts d’inclusion et de diversité. L’année dernière, les actionnaires ont défié la recommandation d’Apple et ont voté pour une autre proposition de droits civiques. Apple a conseillé aux actionnaires de voter contre la mesure cette année, arguant que l’audit de l’année dernière était déjà en cours.

Les autres propositions rejetées comprenaient une sur l’engagement des administrateurs avec les actionnaires, le signalement des écarts de rémunération raciaux et entre les sexes dans l’entreprise et un amendement aux statuts qui appellerait à une plus grande représentation des actionnaires au sein du conseil.