Ce sont les 10 meilleurs téléphones avec appareil photo pour moins de 500 $

Si vous voulez un smartphone avec un excellent appareil photo mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent sur les smartphones les plus chers, vous pouvez acheter ces smartphones pour moins de 500 $. Vous en découvrirez sans aucun doute un qui vous plaira. Choisissez le smartphone qui vous convient le mieux parmi notre sélection des 10 meilleurs téléphones avec appareil photo d’aujourd’hui qui se démarquent dans la catégorie photographique sans payer beaucoup.

Les meilleurs téléphones avec appareil photo à moins de 500 $

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G est l’un des modèles les plus abordables actuellement disponibles avec un appareil photo de premier ordre. Il comprend une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 120 W qui est plus que suffisante pour vous permettre de prendre des photos toute la journée, un bon processeur MediaTek 920, une énorme RAM et un écran AMOLED 120 HZ FHD.

Un objectif principal de 108 MP f/1.8, un grand angle de 8 MP f/2.2 et un objectif macro de 2 MP f/2.4 constituent son système de triple caméra. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 16 MP pour que vous puissiez capturer les meilleurs selfies de n’importe quelle position.

Pour la meilleure qualité d’image, même en mode nuit, cela est couplé à une variété de modes photo et vidéo. Il offre une excellente expérience photographique bien qu’il ne s’agisse pas d’un modèle haut de gamme ou coûteux.

GooglePixel 6

Avec un objectif principal de 50 mégapixels f/1,85 OIS et un objectif grand angle de 12 mégapixels f/2,2, le Google Pixel 6 dispose non seulement d’un système de caméra fantastique, mais produit également des images aux couleurs riches et aux détails fins. Un capteur de 8 MP se trouve sur le devant du selfie.

L’appareil photo Pixel 6 possède toutes les technologies et innovations de Google, et il peut capturer jusqu’à 150 % de lumière en plus.

SamsungGalaxy A53 5G



Avec le Samsung Galaxy A53 5G, vous pouvez obtenir un téléphone à un prix raisonnable qui prend de superbes photos, et comme il est actuellement en vente, vous pouvez en obtenir un alors que les prix sont encore bas et économiser plus de 100 $. Il dispose d’une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 25 W, d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces et de nombreuses autres fonctionnalités. Il dispose d’un appareil photo avec de nombreux objectifs qui produisent des images époustouflantes.

Vous pouvez prendre des photos nettes avec l’ouverture f/1.8 et la stabilisation optique de son appareil photo OIS 64 MP, tandis que l’appareil photo ultra grand angle 12 MP élargit l’angle de vue et que l’appareil photo macro 5 MP vous permet de vous démarquer davantage.

La caméra frontale de 32 MP f/2.2 vous fournira d’excellents résultats en toute circonstance afin que vous puissiez prendre de meilleurs selfies.

OnePlus 9

Ce smartphone se distingue par son appareil photo. Il dispose d’un écran FHD+ AMOLED 120 Hz de 6,55 pouces, d’un processeur Snapdragon 888, de 12 Go de RAM et de 256 HB de stockage. Il dispose de trois caméras : une caméra principale de 48 MP, une caméra ultra-large de 50 MP et une caméra monochrome de 2 MP.

Grâce à son objectif Free-form et à son objectif ultra grand angle intégré de 50 MP, il offre une clarté remarquable. Vous aimerez également l’expérience vidéo 8K.

Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 est un smartphone qui peut se démarquer par la qualité de son appareil photo grâce à son écran AMOLED de 6,28 pouces, son Snapdragon 8 Gen 1 et sa batterie de 5000 mAh. Il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP de qualité professionnelle, avec une nouvelle technologie de mise au point, une intelligence artificielle et des algorithmes de traitement d’image, afin de conserver plus de détails même en cas de faible luminosité.

Il dispose également d’un grand angle de 13 MP et d’un macro-caméra téléobjectif de 5 MP. Sa caméra frontale de 20 MP a une ouverture f/2.2 pour d’excellents selfies.

GooglePixel 6a

Avec la sortie du Pixel 6a, une alternative plus abordable aux phares Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google a renoué avec la course au titre de meilleur smartphone low-cost. Même si ce téléphone coûte moins de 500 $, il possède de nombreuses fonctionnalités grâce au même chipset Tensor qui alimente les modèles plus chers.

Il a deux caméras au lieu des trois trouvées sur la plupart des smartphones aujourd’hui dans sa baie arrière, qui est une configuration de caméra assez respectable, mais la vraie force de Google réside dans le logiciel, pas dans le matériel. En conséquence, le Pixel 6a regorge de petites astuces de traitement intelligentes, ce qui donne des photos tout aussi éclatantes et percutantes que celles prises sur des téléphones qui coûtent deux fois plus cher. Avoir un écran OLED sur un téléphone aussi abordable est également agréable.

Oppo Find X3 Neo

Avec sa technologie d’appareil photo sophistiquée, comprenant un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur plus grand co-développé avec Sony et All-Pixel Omni-Focus, cet Oppo vous offre des images et des films de haute qualité. Il dispose d’une macro de 2 MP, d’un téléobjectif de 13 MP et d’une caméra frontale de 32 MP pour de superbes selfies. Son capteur est incroyable pour produire des images plus nettes de jour comme de nuit.

Il a également amélioré le HDR pour le rétroéclairage. Il dispose de nombreux paramètres qui vous permettent de capturer des images dans une variété de situations d’éclairage et d’action.

HONOR 50

Tant que vous choisissez le modèle 128 Go, le dernier smartphone d’Honor se situe officiellement juste en dessous du plafond de prix et dispose d’un appareil photo principal de 108 MP en plus d’un appareil photo ultra-large de 8 MP et de deux appareils photo auxiliaires de 2 MP.

La caméra selfie 32MP, cependant, vole la vedette car les autoportraits sont vifs et colorés.

Avec des hautes lumières et des ombres bien équilibrées, un excellent contraste, des couleurs magnifiques et un flou d’arrière-plan Bokeh réaliste. Nous avons pensé que c’était formidable en mode normal et en mode Portrait. Nous avons découvert que nous étions bien détaillés même dans nos selfies pris la nuit.

Les caméras arrière, bien qu’elles ne soient pas horribles pour la photographie, n’étaient pas aussi impressionnantes pour nous qu’elles l’étaient avec d’autres mobiles de la liste. La décision appartient vraiment aux amateurs de selfies.

Le Redmi Note 11 Pro+ est une meilleure option si vous avez besoin d’un téléphone avec appareil photo 108MP. En dehors de cela, il s’agit de votre téléphone Android de milieu de gamme typique avec un processeur de puissance moyenne, une batterie longue durée et un bel écran.

OnePlus Nord 2T

Le OnePlus Nord 2T est une mise à jour du Nord 2 qui est sortie un an plus tard. Pour expliquer son existence, le Nord 2T propose ici et là quelques petites améliorations. Les caméras du Nord 2 ne sont pas affectées. Vous recevrez le même capteur principal Sony IMX766 de 50 MP sur le OnePlus Nord 2T, qui excelle dans des conditions de faible luminosité.

Un capteur de profondeur ultra-large 8MP et 2MP complète le réseau de caméras, ce qui sera utile pour certains. Mais l’IA de ce téléphone se démarque car elle semble améliorer les couleurs des photos plus que les autres outils d’optimisation de l’IA sur d’autres téléphones.

Outre les caméras, il s’agit d’un téléphone de milieu de gamme bien équilibré avec un processeur respectablement puissant, un bel écran. Et une charge incroyablement rapide, même si ce n’est pas une amélioration significative par rapport à son prédécesseur.

iPhone SE

L’Apple iPhone SE (2022) est un superbe téléphone avec appareil photo pour le prix. Le smartphone combine la charge sans fil, la résistance à l’eau et de bonnes performances, toutes des fonctionnalités phares. L’inconvénient majeur de ce smartphone est sa conception ancienne. Avec de grands cadres autour de l’écran et l’ancien bouton d’accueil. Le design rappelle beaucoup les modèles d’iPhone précédents.

Bien qu’il n’y ait qu’un seul objectif à l’arrière de l’appareil photo, le capteur 12MP peut capturer des images en mode portrait haute résolution et même enregistrer des vidéos 4K. Vous ne recevez évidemment pas toutes les fonctionnalités de l’iPhone 13. Comme le mode nuit, le Dolby Vision HDR ou le mode cinématique pour la vidéo. Mais vous obtenez les outils essentiels, tels que le mode portrait pour les personnes, qui améliorent les images. Les photos n’ont pas autant de plage dynamique ou d’éclat des couleurs que celles prises avec un iPhone 13 Pro. Mais ils sont très détaillés. Apple bat désormais officiellement de nombreux smartphones Android dans le jeu qu’ils dominent généralement. Le smartphone offre un bon rapport qualité-prix, étant donné qu’il commence à seulement 399 $.